洛杉磯杜旺加火災一男喪生 其子行為異常被拘留

警方拘捕嫌疑人時，該男子全身未著衣物，精神狀態異常。（abc7電視台）

洛杉磯 市杜旺加(Tujunga)2月27日（週一）中午發生一起住宅火災，不幸導致一名男性死亡。而初步調查顯示死者生前遭暴力攻擊，並在後院發現一處淺墳。目擊者懷疑死者的兒子縱火 ，目前嫌犯已被拘留，且行為異常。警消仍在進一步調查此案。

洛杉磯消防局獲報後，消防隊員迅速趕往北錫爾弗頓路（North Silverton Avenue）10200街區的火災現場，並在約23分鐘後將火勢撲滅。調查人員表示，死者的遺體在後院被發現，生前遭受暴力攻擊，疑似遭毆打致死。為了確定死因將進一步屍檢，以判斷是毆打還是火災導致死亡。此外，警方在後院還發現一處空淺墳。

目擊者則透露，他們懷疑死者的成年兒子有重大嫌疑，並疑似在精神狀態不穩定的情況下縱火。這名男子曾裸體出現在前廊，發出無意義的尖叫聲，之後又衝回起火的房間內。洛杉磯警察局警官戈蘭則表示，該男子被發現時赤身裸體，行為異常，語無倫次，目前已因燒傷和吸入過量煙霧，在醫院接受治療，並已被警方拘留等待進一步調查。

而遭週鄰居也表示，這起悲劇起因於父子間的一場爭執。目前，警消部門正在密切調查此事，以釐清火災起因和事件的完整經過，