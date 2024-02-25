南加天普第80屆茶花節園遊會 花蓮代表團吸睛

來自花蓮縣縣官員穿著原住民族服飾，進一步強化節日中展現文化多樣性的主題。（記者張庭瑜/攝影）

洛磯磯縣天普 市（Temple City）23日至25日舉辦第80屆茶花節（Camellia Festival），吸引許多市民和遊客參與。24日的遊行中，來自花蓮的官員和16名身著阿美族傳統服飾的原住民 高中生，成現場焦點。他們的參與，不僅為活動增添文化多樣性，也讓台裔市民感到自豪。他們揮舞中華民國 國旗，高聲吶喊助威。

本次慶典由茶花節節日總主席Christy Ferntile領銜策劃，包括12個樂隊、6輛精美的茶花節花車以及去年WET（Walter Temple Award）活動的獲獎者帶來的精彩表演。天普市167童子軍首批入場，展現良好風貌；洛杉磯縣天普市分局騎警隊，以及天普市高中行進樂隊、彩旗隊和啦啦隊的精彩演出，進一步為慶典增添活力。

作為唯一的外國遊行隊伍，來自花蓮縣的代表團，包括官員和16位穿著阿美族傳統服裝的原住民國高中生，以其獨特的原民裝扮吸引眾人的目光，成為場中亮點。他們向觀眾揮手致意，獲得熱情回應，特別是在場的許多台裔市民，他們揮舞中華民國國旗，並以助威聲表達對代表團的支持。

本年度代表花車也富有意義，由小朋友坐在茶花旁，手持刻有「80」字樣的獎杯，象徵茶花節80周年紀念。花車周圍布置由當地幼稚園Play Factory學生製作的茶花。純手工製作的茶花環繞花車，更顯現出孩子們的創造力。