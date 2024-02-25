我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／首次擔任陪審團員 就遇上名案件

美國如何判斷中國是軍演或侵台？AI能幫忙

南加天普第80屆茶花節園遊會 花蓮代表團吸睛

記者張庭瑜/天普市即時報導
來自花蓮縣縣官員穿著原住民族服飾，進一步強化節日中展現文化多樣性的主題。（記者張庭瑜/攝影）
來自花蓮縣縣官員穿著原住民族服飾，進一步強化節日中展現文化多樣性的主題。（記者張庭瑜/攝影）

洛磯磯縣天普市（Temple City）23日至25日舉辦第80屆茶花節（Camellia Festival），吸引許多市民和遊客參與。24日的遊行中，來自花蓮的官員和16名身著阿美族傳統服飾的原住民高中生，成現場焦點。他們的參與，不僅為活動增添文化多樣性，也讓台裔市民感到自豪。他們揮舞中華民國國旗，高聲吶喊助威。

本次慶典由茶花節節日總主席Christy Ferntile領銜策劃，包括12個樂隊、6輛精美的茶花節花車以及去年WET（Walter Temple Award）活動的獲獎者帶來的精彩表演。天普市167童子軍首批入場，展現良好風貌；洛杉磯縣天普市分局騎警隊，以及天普市高中行進樂隊、彩旗隊和啦啦隊的精彩演出，進一步為慶典增添活力。

作為唯一的外國遊行隊伍，來自花蓮縣的代表團，包括官員和16位穿著阿美族傳統服裝的原住民國高中生，以其獨特的原民裝扮吸引眾人的目光，成為場中亮點。他們向觀眾揮手致意，獲得熱情回應，特別是在場的許多台裔市民，他們揮舞中華民國國旗，並以助威聲表達對代表團的支持。

本年度代表花車也富有意義，由小朋友坐在茶花旁，手持刻有「80」字樣的獎杯，象徵茶花節80周年紀念。花車周圍布置由當地幼稚園Play Factory學生製作的茶花。純手工製作的茶花環繞花車，更顯現出孩子們的創造力。

為期三日的嘉年華活動，同樣精彩紛呈；包括雲霄飛車、自由落體、海盜船和摩天輪等遊樂設施，為許多家庭提供一個愉快的周末去處。活動現場充滿歡聲笑語，家長帶著孩子共享親子時光，而眾多高中生也與朋友相約參與，場面熱鬧。

茶花節開始前，民眾的熱情已高漲至極點，許多人早早來到路邊，希望能占據最佳位置，捕...
茶花節開始前，民眾的熱情已高漲至極點，許多人早早來到路邊，希望能占據最佳位置，捕捉每一個精彩瞬間。（記者張庭瑜/攝影）
16名來自花蓮縣的原住民高中生身穿傳統服裝，這些學生熱情地向沿途民眾揮手致意。（...
16名來自花蓮縣的原住民高中生身穿傳統服裝，這些學生熱情地向沿途民眾揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）
花蓮縣代表團作為唯一的外國遊行隊伍參加遊行活動，其出現在現場引起連連尖叫，為慶典...
花蓮縣代表團作為唯一的外國遊行隊伍參加遊行活動，其出現在現場引起連連尖叫，為慶典增添熱情與活力。（記者張庭瑜/攝影）
本年度的代表花車設計，展現茶花節80周年的紀念意義。（記者張庭瑜/攝影）
本年度的代表花車設計，展現茶花節80周年的紀念意義。（記者張庭瑜/攝影）
天普市市長文尚丞在活動中向參與的民眾熱情揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）
天普市市長文尚丞在活動中向參與的民眾熱情揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）

天普 中華民國 原住民

上一則

華裔科學家 發現癌症新療法

延伸閱讀

花蓮縣代表團參訪聖蓋博和天普市全面交流

花蓮縣代表團參訪聖蓋博和天普市全面交流
舊機油免費回收 並可獲全新濾油器及工具包

舊機油免費回收 並可獲全新濾油器及工具包
澳門年初三花車、煙花匯演 19萬客爭睹

澳門年初三花車、煙花匯演 19萬客爭睹
天普市議會亞裔首次過半 更能反映社區需求

天普市議會亞裔首次過半 更能反映社區需求
天普市龍年慶典 展現多元魅力

天普市龍年慶典 展現多元魅力
天普市3日歡慶龍年 歷年來規模最大 活動豐富

天普市3日歡慶龍年 歷年來規模最大 活動豐富

熱門新聞

種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20

超人氣

更多 >
3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識
蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開