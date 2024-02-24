階進基金會元宵送暖 700家庭喜獲食材

階進慈善基金會元宵節在羅斯密法印寺發放慈善物資，700多個清寒家庭倍感溫暖。（記者楊青/攝影）

階進慈善基金會24日在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家庭元宵佳節倍感溫暖。

當天上午9時開始的發放活動，吸引南加州 數百民眾前往，法印寺兩邊大排長龍。基金會創辦人葉品毅等和數十位義工大清早趕到現場，將大批物資分批包裝成袋，然後將食品分別發送到民眾手中。

葉品毅表示，當天他們共準備了700多份食物和食材，每個袋子都裝有大米、餅乾、食用油、調料、飲料、早餐麥片、蔬菜、麵包等12種食品和食材，他表示，基金會每兩個月都在不同地方向清寒家庭和居民免費發送物資，尤其在物價飛漲的現在，深感很多家庭需要幫助。

2018年啟動慈善活動的階進慈善基金會，近年成為聯合國屬下非盈利慈善組織之一。葉品毅表示，基金會從開始只有一名醫生的小小種子，現在已發展到有800多位醫師和愛心人士常年參與的慈善組織，常年定期為社區和民眾提供免費醫療義診，包括洗牙、補牙、拔牙和青光眼及白内障檢查等等，此外還有家庭科、心臟科、泌尿科、腫瘤科、足科和中醫義診，這兩年和西部大學（Western University）合作最多，得到他們很多幫助，每次義診都有很多學生醫生參與和支持。從今年開始每個月的第一個星期五在羅斯密社區中心舉辦眼科義診，對公眾開放。此外，基金會還設立了全國性的獎學金，每年聘請大學教授和專家評出優秀學生給與獎勵，鼓勵青年不斷進取。

葉品毅特別感謝義工團隊長期積極參與和奉獻，感謝法印寺提供物資發放場所，方便居民領取。他表示，五年前剛開始慈善活動時，也曾經跟一些城市和學區聯絡，但困難重重，後來得到法印寺的鼎力支持，首次義診也是從法印寺開始，後來越來越多人加入義工行列，現在一些城市和聯邦及州民選官員也成為義工。