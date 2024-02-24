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階進基金會元宵送暖 700家庭喜獲食材

記者楊青/羅斯密即時報導
階進慈善基金會元宵節在羅斯密法印寺發放慈善物資，700多個清寒家庭倍感溫暖。（記者楊青/攝影）
階進慈善基金會元宵節在羅斯密法印寺發放慈善物資，700多個清寒家庭倍感溫暖。（記者楊青/攝影）

階進慈善基金會24日在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家庭元宵佳節倍感溫暖。

當天上午9時開始的發放活動，吸引南加州數百民眾前往，法印寺兩邊大排長龍。基金會創辦人葉品毅等和數十位義工大清早趕到現場，將大批物資分批包裝成袋，然後將食品分別發送到民眾手中。

葉品毅表示，當天他們共準備了700多份食物和食材，每個袋子都裝有大米、餅乾、食用油、調料、飲料、早餐麥片、蔬菜、麵包等12種食品和食材，他表示，基金會每兩個月都在不同地方向清寒家庭和居民免費發送物資，尤其在物價飛漲的現在，深感很多家庭需要幫助。

2018年啟動慈善活動的階進慈善基金會，近年成為聯合國屬下非盈利慈善組織之一。葉品毅表示，基金會從開始只有一名醫生的小小種子，現在已發展到有800多位醫師和愛心人士常年參與的慈善組織，常年定期為社區和民眾提供免費醫療義診，包括洗牙、補牙、拔牙和青光眼及白内障檢查等等，此外還有家庭科、心臟科、泌尿科、腫瘤科、足科和中醫義診，這兩年和西部大學（Western University）合作最多，得到他們很多幫助，每次義診都有很多學生醫生參與和支持。從今年開始每個月的第一個星期五在羅斯密社區中心舉辦眼科義診，對公眾開放。此外，基金會還設立了全國性的獎學金，每年聘請大學教授和專家評出優秀學生給與獎勵，鼓勵青年不斷進取。

葉品毅特別感謝義工團隊長期積極參與和奉獻，感謝法印寺提供物資發放場所，方便居民領取。他表示，五年前剛開始慈善活動時，也曾經跟一些城市和學區聯絡，但困難重重，後來得到法印寺的鼎力支持，首次義診也是從法印寺開始，後來越來越多人加入義工行列，現在一些城市和聯邦及州民選官員也成為義工。

法印寺住持洪正法師表示，階進慈善基金會與佛教的慈悲爲懷、普渡眾生的理念不謀而合，他希望更多人加入慈善行列，互相幫助，相互扶持。他表示，疫情之後很多人經歷了經濟上和心理上的許多壓力，比如近年來上香的人，大部分都是經歷疫情和心理創傷，所以他們也希望和慈善基金會配合，從心理上和物資上給與有需要的人盡可能多的幫助，大家攜手共度難關，否極泰來。

人們清早排隊領取慈善物資。（記者楊青/攝影）
人們清早排隊領取慈善物資。（記者楊青/攝影）
階進慈善基金會元宵節當天在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家...
階進慈善基金會元宵節當天在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家庭元宵佳節倍感溫暖。（記者楊青/攝影）
階進慈善基金會元宵節當天在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家...
階進慈善基金會元宵節當天在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家庭元宵佳節倍感溫暖。（記者楊青/攝影）
階進慈善基金會負責人葉品毅（右一）和法印寺駐持洪正法師（右二）等在元宵節物資發放...
階進慈善基金會負責人葉品毅（右一）和法印寺駐持洪正法師（右二）等在元宵節物資發放活動上。（記者楊青/攝影）
階進慈善基金會元宵節當天在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家...
階進慈善基金會元宵節當天在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家庭元宵佳節倍感溫暖。（記者楊青/攝影）

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