花蓮縣代表團參訪聖蓋博和天普市全面交流

花蓮縣長徐榛蔚參訪團一行數十人23日拜會聖蓋博市政府，聖蓋博市府市議員、警消局長和市政經理等人對其到來表示歡迎。（記者張宏／攝影）

花蓮縣長徐榛蔚帶領的訪問團一行數十人，23日拜會聖蓋博 （San Gabriel）市政府，受到聖蓋博市府市議員、警消局長和市政經理等人歡迎。華人副市長吳程遠（John Wu）和徐榛蔚相識已久，雙方分享市政經驗。

（影音來源：記者張宏）

吳程遠表示，他在擔任全美台聯會總召時，就和徐榛蔚及前縣長傅崐萁有聯繫，之後2018年他促成花蓮與天普 市締結姐妹市，雙方多年來一直維持良好互動。隔年他和天普市長一起率團到訪，在疫情期間花蓮還曾郵寄防疫物質給天普市。這次是花蓮縣疫情後首次採訪，同時下榻聖蓋博酒店，提出參觀市府的意向。他代表聖蓋博市也相應派出一級主管和代表團相應的主管對談交流。

他表示，代表團也特別提出希望和洛縣聯合救難中心交流，他也幫忙安排。這次是他們第一次如此大規模拜會，在交流中，聖蓋博市府各個部門分享了市政、工程、消防和警察局的訊息，且貼心將資料翻譯成中文方便代表團閱讀。

徐榛蔚表示，此行除參與姐妹市天普市80年歷史的「山茶花節」，也參訪其鄰近聖蓋博市，與兩市進行市政、災防和企業交流。同時還有海星高中、化仁國中、鑄強國小學生隨行，參與慶典遊行表演，演出花蓮縣原住民 族聯合豐年節主題曲，展現原住民族樂舞的力與美，未來也希望雙方在教育方面有更多交流的機會。