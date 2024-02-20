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洛杉磯屋主回家遇賊 被槍指頭割傷眼睛

洛杉磯訊
屋主與盜賊對峙時，被嚴重割傷眼睛，並用槍指著對方的頭（KTLA5）
屋主與盜賊對峙時，被嚴重割傷眼睛，並用槍指著對方的頭（KTLA5）

洛杉磯范奈斯（Van Nuys）日前發生一起入室盜竊案件，居民回家時發現有人正在自己的屋內大肆搜刮。雙方對峙時，歹徒襲擊房主，嚴重割傷被害人的眼睛，並用槍指著對方的頭，其中一名嫌犯還大叫，稱自己是「洛杉磯警察」。

洛杉磯市警察局（LAPD）證實，這起入室盜竊案發生在2月17日晚上8時左右，案發地點位於范奈斯惠特曼大道（Whitman Avenue）6400號街區，靠近勝利大道（Victory Boulevard）。

被害人家中的監視器畫面顯示，案件至少涉及兩名身穿黑色衣服的嫌犯，兩人一前一後闖進居民家中，其中一人大喊「洛杉磯警察局」，企圖以此掩蓋自己的真實身分。

警方指出，在這起入室盜竊案件中，嫌疑人襲擊房主，導致他的眼睛被嚴重割傷。受害者的妹妹Katina Fields表示，案發當天，哥哥最先到達家中，準備慶祝妹妹的50歲生日派對，但當他打開大門，走進屋內時，立刻就遭受襲擊，嫌犯用槍指著哥哥的頭。

根據Fields的陳述，竊賊一直追問錢在哪裡，但受害者表示家中沒有錢，嫌犯就用手槍襲擊受害者眼睛，導致傷口嚴重需要縫六針。案發後，救護車趕到現場，尚不清楚當時是否有人被直接送往醫院。

Fields表示，事件發生後，哥哥打電話告訴她家中已遭人偷竊。她指出，竊賊共偷走價值數千元的珠寶，但警方尚未證實失竊物品的價值。案發後，幾名警察在房屋的前廊和前院現場調查。截至發稿前，還沒有關於嫌疑人、以及涉嫌逃跑車輛的描述。

嫌犯持槍闖入居民家中，大喊稱自己是「洛杉磯警察」。（KTLA5）
嫌犯持槍闖入居民家中，大喊稱自己是「洛杉磯警察」。（KTLA5）

洛杉磯 Boulevard

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