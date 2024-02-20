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聖縣警掃蕩幫派 繳600磅冰毒20支槍捕多名重嫌

聖伯納汀諾訊
內陸警方打擊幫派行動繳獲非法槍枝彈藥。（警方提供）
內陸警方打擊幫派行動繳獲非法槍枝彈藥。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣警方在日前為期一周打擊犯罪行動中，查獲超過600磅冰毒和20支槍械，拘捕多名涉及重罪嫌犯。警方表示，行動還將持續數月。

這次行動在2月10日至16日展開，也是持續進行的打擊幫派行動名為「行動結果」（Operation Consequences）最新進展，在先前行動中拘捕多名重罪嫌犯及繳獲槍械120支，還有大量毒品。最新突擊行動範圍包括：聖伯納汀諾（San Bernardino）、雷德蘭（Redlands）、高地（Highland）、洛瑪林達（Loma Linda）、巴士度（Barstow)、阿特蘭多（Adelanto)等地。警方在新聞發布中說，「執法人員查獲疑似冰毒毒品超過600磅，以及22支槍，其中有五支是幽靈槍，」此外，「還拘捕17名涉嫌重罪嫌犯。」

根據警方公布的查獲物品圖片，其中有突擊步槍、手槍、加長彈夾、現鈔、彈藥、毒品以及吸食毒品器具。警方還強調，還會找到更多犯罪證據。

聖伯納汀諾縣警方表示，「行動結果」在接下來的幾個月持續進行，目的是遏制暴力犯罪，打擊和摧毀目標犯罪街頭幫派，並查找和逮捕非法持有、製造和販賣槍支的犯罪分子。

毒品 暴力犯罪 南加

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