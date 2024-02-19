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南加再迎大風、大雨 多地發洪水警告

洛杉磯訊
國家氣象局發布的洛縣地區洪水警告。（國家氣象局）
國家氣象局發布的洛縣地區洪水警告。（國家氣象局）

強烈的太平洋風暴19日給南加帶來大雨，國家氣象局（NWS）對南加大部分地區發出洪水警報。 預計到21日上午，這場風暴將為沿海和山谷地區帶來2至5吋的降雨量，山麓和山區的降雨量將更高。

19日上午7時剛過，洛杉磯縣部分地區發布山洪警報，包括千橡市（Thousand Oaks）、馬里布、阿拉古山（Agoura Hills）、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）、比佛利山（Beverly Hills）、北好萊塢等。

據洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）Lost Hills分局稱，伍蘭岡（Woodland Hills）社區附近Topanga Canyon大道以北的Santa Maria路沿線，已發出疏散警告。該地區可能出現泥石流，警告從19日上午9 時開始，一直持續到21日上午9時。

氣象學家預測，直到21日為止，南加地區普遍有降雨。此前二月初的一場暴風雨，已經導致土地濕度飽和；本次風暴來襲，導致濕度進一步增加，出現山體滑坡、泥石流、洪水等風險的幾率上升。南加州大部分地區，都已發布持續至21日的洪水警報。

氣象學家預計，這場風暴的影響，將在21日到達高峰期；為南加帶來降雨和大雪，並可能有時速60哩的破壞性陣風。加州州長緊急服務辦公室（Cal OES）已在風險最高的地區部署人力與物資，因應可能出現的災情。氣象局表示，海拔7500呎以上山脈，會積雪1到3呎。

由於洛杉磯縣地區預計降雨量為2至5吋，山麓降雨量將高達6吋，官員敦促居民做好準備，以應對降雨帶來的進一步損害。

當局還警告，請民眾在20、21日不要進入海域，並發出高浪警告。因為風暴期間危險的離岸流，會增加溺水風險，特別是西南部和西向海灘。范杜拉縣（Ventura County）海灘的沿海洪水警告也一直有效，直到20日。

南加大 洪水 洛杉磯

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