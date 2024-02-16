洛縣政委慶龍年 弘揚亞太文化 表彰亞裔領袖

蘇麗絲和霍瓦奇向飛龍醒獅團頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）

農曆新年是許多亞洲和太平洋島民文化中最重要的節日之一，在中國、韓國、越南等各個亞裔 社區都廣泛慶祝這一節日。2月16日（週五）上午，洛杉磯 縣第一區縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis)與第三區縣政委員霍瓦奇（Lindsey P. Horvath）特別舉辦聯歡會，與亞裔社區代表及成員們一起慶祝農曆新年。

聯歡會在羅省飛龍醒獅團的精彩表演中拉開序幕，醒獅團為現場來賓送上了象徵好運的白菜、橘子和糖果，蘇麗絲和霍瓦奇向飛龍醒獅團頒發了感謝狀，感謝他們帶來的精彩表演以及弘揚中華文化的精神。KTLA知名主播Cher Calvin主持了本次聯歡會。

蘇麗絲表示，「亞裔美國人和太平洋島民社區約佔洛縣人口的12%，其中許多人居住在第一區，包括小東京、華埠、菲律賓古鎮、聖蓋博谷，甚至波莫那地區。身為亞太裔居民最集中區域的主管，我很自豪能夠領導一項在整個洛杉磯縣宣布農曆新年的動議，和社區共同慶祝這個節日，保護民族文化，紀念構成洛杉磯縣的多樣性和獨特性。」

霍瓦奇致詞稱：「洛杉磯縣擁有強大而多元化的AAPI 社區，以非常具有意義的方式為我們的公民、社會、文化和藝術聯繫做出貢獻。在慶祝農曆新年並迎接龍年之際，我很榮幸能夠與蘇麗絲一起表彰亞太裔領導人和組織，讓整個洛縣都能感受到他們的智慧和影響力。」霍瓦奇還表達了消除亞裔仇恨、支持亞裔企業和社區以及讓更多人了解亞裔社區的文化和貢獻的決心。

洛杉磯市警局（LAPD）歷史上的首位亞裔代理局長Dominic Choi也出席了聯歡會，他表示，「當我過渡到新的角色時，亞裔社區的支持對我來說意味著一切。在上任後，我將繼續保護和服務洛杉磯人，同時創造一個更安全、更緊密的社區。願農曆新年帶來新的開始和機會，也為洛杉磯和世界各地的人民提供力量。」