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南加高中生密謀血洗校園 家藏十幾把槍千發子彈

記者邵敏／即時報導
18歲的高中生Sebastian Villasenor，計劃持槍襲擊校園。（KTLA5)
18歲的高中生Sebastian Villasenor，計劃持槍襲擊校園。（KTLA5)

當局稱，南加內陸一名18歲的學生，痴迷於校園槍擊事件，家中藏有十幾支槍、千發子彈，他計劃在4月20日左右對一所私立高中校園發動襲擊。因同學舉報，這名瘋狂的高中生被警方逮捕，及時阻止悲劇發生。

這名涉嫌策劃大規模槍擊案的高中生名叫Sebastian Villasenor，東谷市（Eastvale）居民，2月14日（周三）他被指控準備襲擊高中校園。聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室（San Bernardino County District Attorney’s Office）在一份聲明中表示，嫌犯被指控犯有五項謀殺未遂罪、一項試圖進行刑事威脅罪，目前處於監禁狀態。

地方檢察官辦公室表示，尚沒有當事人代表律師的訊息，但將在15日（周四）出庭時指定一名律師。

安大略市（Ontario）警察局長Michael Lorenz在新聞發布會上表示，調查人員發現嫌犯Villasenor，企圖在安大略市基督教高中（Ontario Christian High School）校園內發動槍擊事件，這是一所當地較知名的私立高中。安大略市位於洛杉磯以東46哩處。

根據警察局長提供的消息，這名嫌犯此前沒有犯罪記錄，但同學報告指出，Villasenor一直表現出對校園槍擊事件痴迷，並且可能擁有武器，警方2月10日逮捕嫌犯Villasenor。學校校長Ben Dykhouse感謝這名舉報的學生，在看到不尋常的情況時，有足夠勇氣說出來。校長介紹說，Villasenor在該校就讀兩年，沒有違反校園紀律，也沒有記錄表明他可能會襲擊校園 。

根據調查結果，警方指出，嫌疑人Villasenor沉迷於校園槍擊事件，他研究戰術物資、以及警察到達學校需要多長時間，並且正在選擇襲擊校園的具體日期。警方在嫌犯家中發現7支步槍、兩支左輪手槍、另一支手槍、一支霰彈槍、以及1000多發子彈。這些槍支彈藥登記在這名少年的父母名下，他們正在配合警方調查。

警方認為，雖然嫌犯沒有具體襲擊名單，但根據社交情況，他將5名同學作為準備攻擊的預定目標，同時正在考慮第6名受害者。調查人員確定Villasenor沒有受到校園霸凌或騷擾，但他在與其他學生建立關係、以及在社交互動中遇到困難。

根據調查內容，警方認為這名高中生計劃在4月20日左右發動槍擊事件，這一天是1999年科羅拉多州(Colorado)哥倫拜恩高中（Columbine High School）襲擊事件的周年紀念日，該事件造成15人死亡，其中包括兩名槍手，在那場可怕的悲劇中，兩名高年級學生謀殺了另外12名學生和1名老師。調查指出，嫌犯Villasenor特別關注這起校園攻擊案件。

嫌犯準備在在安大略市基督教高中校園發動大規模襲擊。（KTLA5)
嫌犯準備在在安大略市基督教高中校園發動大規模襲擊。（KTLA5)

槍擊 南加 洛杉磯

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