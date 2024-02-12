我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

民調：18個人口族群 拜登選情不妙

南加凌晨又有4.8級地震 數小時内餘震70多次

記者楊青/洛杉磯即時報導
地震中心發佈圖示顯示12日凌晨地震為正斷裂型（Normal-faulting）。（酈永剛教授提供）
地震中心發佈圖示顯示12日凌晨地震為正斷裂型（Normal-faulting）。（酈永剛教授提供）

加州12日午夜12時36分，再次發生4.8級中等強度地震。震央位於靠近美墨邊境的加州El Centro西北部3公里，12日上午還發生近70次餘震，包括9個3級以上餘震，最大餘震為4.5級。

南加大地震專家酈永剛教授表示，這次4.8級地震的震央區地面振動強度達到7度，當地居民有強烈震感，對房屋建築造成輕微損壞。地面振動5度的地域範圍內，居民約有15萬人，均感受到較強震感；地面振動強度4度的地域內居民為1百萬人，有明顯震感。

根據美國地震中心圖標和數據，酈永剛分析，12日凌晨的地震，為平移走滑斷裂（Strikel-slip-faulting）。2023年11月30日也就是兩個半月前，在同一區域曾發生4.8級地震，其為逆斷裂型（Reverse-thrust-faulting），可能與不同的震源深度有關。去年11月發生的4.8級地震，震深為8.9公里，12日發生的4.8級地震，震深為17.9公里，反映地殼內部主應力隨深度由水平壓縮變為水平拉伸。

酈永剛表示，12日的地震與聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)的震源機制一致。目前餘震數目仍在增加，形成群震。地震中心正在分析餘震位置的遷移方向，看其是否與地下深層液流和應力傳輸方向有關，是否會影響聖安德列斯斷層的應力和流變狀態。

最近南加頻頻發生中等強度地震，顯示地殼內應力增高，累積的能量逐步釋放。地震中心目前正在嚴密監測評估強震的可能性。酈永剛提醒民眾加強防地震意識，有備無患。

這次地震發生後5秒，當地設置的地震預警系統即向居民（地面振動強度至少5度）手機發送ShakeAlert。位於震央西北3公里的El Centro市居民收到地震警訊後大約0.3秒，震波抵達，地面振動強度為7度。

震央區地面振動烈度達到7度，當地居民震感强烈。（酈永剛教授提供）
震央區地面振動烈度達到7度，當地居民震感强烈。（酈永剛教授提供）
當地居民在地震發生後5秒收到手機地震警信。（酈永剛教授提供）
當地居民在地震發生後5秒收到手機地震警信。（酈永剛教授提供）
12日凌晨南加州4.8級地震，震源深度17.9公里。震央位於靠近美墨邊境的加州埃...
12日凌晨南加州4.8級地震，震源深度17.9公里。震央位於靠近美墨邊境的加州埃爾森特羅西北部3公里。（酈永剛教授提供）
當地居民在地震發生後5秒收到手機地震警信。（酈永剛教授提供）
當地居民在地震發生後5秒收到手機地震警信。（酈永剛教授提供）
12日主震之後的數小時内發生70多次餘震。（酈永剛教授提供）
12日主震之後的數小時内發生70多次餘震。（酈永剛教授提供）

地震 南加大 加州

上一則

西來寺大年初一 5萬人齊聚 200人半夜三步一拜朝山

延伸閱讀

南加4.6地震 酈永剛教授：4級以上今年第4次值得警惕

南加4.6地震 酈永剛教授：4級以上今年第4次值得警惕
南加近期中級地震頻繁 30年1次六級地震周期來臨

南加近期中級地震頻繁 30年1次六級地震周期來臨
南加州4.6級地震 聖蓋博華人區震感強烈

南加州4.6級地震 聖蓋博華人區震感強烈
岸田文雄賀農曆新年祝「好運龍來」 感謝捐款助能登半島地震

岸田文雄賀農曆新年祝「好運龍來」 感謝捐款助能登半島地震
新疆規模7.1地震已知3死 餘震將持續一段時間

新疆規模7.1地震已知3死 餘震將持續一段時間
新疆7.1級強震已知3傷 餘震不斷中亞、印度有感

新疆7.1級強震已知3傷 餘震不斷中亞、印度有感

熱門新聞

中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲

無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪
超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功