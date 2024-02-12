南加凌晨又有4.8級地震 數小時内餘震70多次

地震中心發佈圖示顯示12日凌晨地震為正斷裂型（Normal-faulting）。（酈永剛教授提供）

南加州 12日午夜12時36分，再次發生4.8級中等強度地震 。震央位於靠近美墨邊境的加州El Centro西北部3公里，12日上午還發生近70次餘震，包括9個3級以上餘震，最大餘震為4.5級。

南加大 地震專家酈永剛教授表示，這次4.8級地震的震央區地面振動強度達到7度，當地居民有強烈震感，對房屋建築造成輕微損壞。地面振動5度的地域範圍內，居民約有15萬人，均感受到較強震感；地面振動強度4度的地域內居民為1百萬人，有明顯震感。

根據美國地震中心圖標和數據，酈永剛分析，12日凌晨的地震，為平移走滑斷裂（Strikel-slip-faulting）。2023年11月30日也就是兩個半月前，在同一區域曾發生4.8級地震，其為逆斷裂型（Reverse-thrust-faulting），可能與不同的震源深度有關。去年11月發生的4.8級地震，震深為8.9公里，12日發生的4.8級地震，震深為17.9公里，反映地殼內部主應力隨深度由水平壓縮變為水平拉伸。

酈永剛表示，12日的地震與聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)的震源機制一致。目前餘震數目仍在增加，形成群震。地震中心正在分析餘震位置的遷移方向，看其是否與地下深層液流和應力傳輸方向有關，是否會影響聖安德列斯斷層的應力和流變狀態。

最近南加頻頻發生中等強度地震，顯示地殼內應力增高，累積的能量逐步釋放。地震中心目前正在嚴密監測評估強震的可能性。酈永剛提醒民眾加強防地震意識，有備無患。