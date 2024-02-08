洛杉磯知名旅遊景點 不再驅趕街頭小販

洛杉磯市議會投票廢除限制街頭小販在該市主要旅遊景點經營的禁令，為街頭小販提供更多就業機會。（本報檔案照）

洛杉磯 市議會2月6日（周二）投票 廢除一項自2018年以來實施的禁令，街頭小販不得在該市一些主要旅遊景點，如道奇體育場（Dodger Stadium）、好萊塢 露天劇場（Hollywood Bowl）和好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）等地經營。市府官員表示，新法規預計於3月生效，修改現行的自動販賣法規。

根據這項新決定，包括好萊塢星光大道、好萊塢露天劇場、「加密貨幣網體育館」Crypto.com Arena和LA Live、道奇體育場、Universal Studios/CityWalk、洛杉磯鎮歷史紀念碑（El Pueblo de Los Angeles Historical Monument）以及博覽公園（Exposition Park）在內的七個旅遊景點將取消對街頭小販的全面禁令。議員馬丁內斯（Hugo Soto-Martinez）表示，這次投票反映街頭小販的個人經歷及他們對洛杉磯市的貢獻。這個議題對他來說還有個人意義，因為他的父母都是街頭小販。他希望這項新法規能夠繼續與那些最受影響的人們合作。

市議會主席克雷科里安（Paul Krekorian）指出，街頭小販經常為新移民提供成為企業家的機會。街頭小販將需要遵守現行的安全和健康規定，違反者將面臨罰款。首席助理城市檢察官弗洛雷斯（Valerie Flores）表示，市議會未來可以在特定區域制定新的自動售貨限制，但需提供充分的理由證明其決定的合理性。

此外，去年加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署的法案也簡化對街頭食品攤販的監管，洛杉磯市將由街道服務局負責制定相關法規。這項改變是對街頭小販權利的重大勝利，尤其是在公共法律顧問和多個社區組織長期為街頭小販的合法化和權益奮鬥之後。儘管這項新法規獲得通過，但社區維權人士仍表示，他們將繼續推進訴訟，直到確保街頭小販的權益得到全面保障。