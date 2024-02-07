冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

龔晨光參與中國的科研競賽，並做主題演講。（司法部提供）

加州 聖荷西（San Jose）57歲華裔男子龔晨光（Chenguang Gong，音譯）6日被逮捕，他涉嫌盜取美國科技公司核彈發射、彈道以及超音速導彈的探測技術，該技術為美國政府機密。在調查過程中，美國聯邦調查局（FBI ）還發現龔晨光曾參與中共的「千人計畫 」，將技術傳給中國政府。龔晨光曾在給中國方面的郵件中稱，他冒著極大風險前往中國參加「千人計畫」，因為他在為「美國軍事工業公司工作」，他覺得可以做些什麼，用於貢獻中國軍事閉合線路技術。

根據美國司法部7日發布的消息，龔晨光出生在中國，2011年成為美國公民。他目前被羈押候審，被控竊取貿易機密。根據法院文件，2023年，龔晨光從其工作過的，位於洛杉磯的受害公司竊取文件。他將該公司超過3600份機密文件存入其個人硬盤中。這些文件包含複雜的紅外線探測裝置設計圖紙，用於航空業中探測核彈發射、彈道、超音速導彈。還包含幫助美國軍機探測正在襲來的感熱導彈並進行反導彈措施的紅外線探測裝置設計圖紙。調查人員在龔晨光位於千橡樹（Thousand Oaks）的臨時住所搜出了這些文件。

根據法院檢方宣誓書（affidavit），受害公司2023年1月開始僱用龔晨光，擔任紅外感應器閉合電路設計經理。在其供職期間，龔晨光將數以千計文件從工作電腦複製到三個私人硬盤中。2023年4月5日，龔晨光接受了受害公司的競爭對手的工作邀請後，依然將受害公司文件傳至私人硬盤中，這些文件都屬於貿易機密。

除此之外，FBI還發現龔晨光在2014年至2022年，受僱於多家科技公司期間，向中共的「千人計畫」遞交了大量科技研發申請書。通過該計畫，中國政府招攬海外科技人才，用於中國軍事、經濟發展。

2014年，龔晨光受僱於德州達拉斯一家美國信息技術公司時，向中國一家高新科技學院遞交了一份商業企劃書，內容與軍事和民用產品有關。具體是一份高效「模擬-數字」轉化器的產品計劃書，這與他當時工作的美國公司產品非常類似。FBI在2023年5月8日對龔晨光住宅進行搜索時，發現了幾個藏有該公司機密文件的硬盤。

2020年9月，龔晨光向「千人計畫」遞交了另一份計畫書，其展示了一款「弱光環境/夜視」圖片探測器，該機器的序列號證明了該產品為其曾在2015至2019年供職的一家公司的產品。

根據這份宣誓書，龔晨光還曾數次前往中國進行「模擬-數字」轉化器產品的研發。他曾表示該技術直接決定雷達系統的精確度和探測的廣度。在2019年的一封電子郵件中，他表示，「冒著極大風險」前往中國參加「千人計畫」，因為他在為「美國軍事工業公司工作。」他覺得可以做些什麼用於貢獻中國軍事閉合線路技術。

有證據顯示，至少在2022年3月之前，龔晨光持續從「千人計畫」中收取資金。若罪名成立，龔晨光將面臨10年監禁。