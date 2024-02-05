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45萬元一天 中國遊戲公司在賭城大手筆文化輸出

記者王若然／拉斯維加斯即時報導
中國遊戲公司在賭城地標球體做廣告。（星穹鐵道）
中國遊戲公司在賭城地標球體做廣告。（星穹鐵道）

拉斯維加斯新地標「球體」（Sphere），4日晚迎來新「嘉賓」。球體外觀幻化成一個圓圓的卡通鐘錶，俏皮地表演著各種動作。這是由中國大陸遊戲公司「米哈遊」推出的遊戲「崩壞：星穹鐵道」（以下簡稱「星鐵」）的遊戲形象之一「鐘錶小子」，如今登陸「球體」，令不少遊戲粉驚喜不已，而星鐵此次在「球體」大手筆的宣傳，也被網友津津樂道。

影音來源：星穹鐵道

根據拉斯維加斯當地媒體News3，在「球體」外觀一天的廣告費高達45萬元，其中包括播放費，以及負責製作一段90秒宣傳片。而中國遊戲公司米哈遊此次大手筆的宣傳，除令不少華人粉絲驚喜，也讓人感嘆米哈遊真有錢。有網友說，「這是中國的米老鼠」，是一次成功的中國遊戲文化輸出。

「崩壞：星穹鐵道」是米哈遊公司推出的最新銀河冒險遊戲，在2023年拿下蘋果手機軟體商店apple store的年度最佳遊戲。推出至今深受中國及海外遊戲迷的青睞，從2023年4月上線後，在全球範圍吸金約10億美元。該公司此前推出的「原神」也爆火，自2020年發行以來，該遊戲月活躍用戶數量高達800萬人。

這段以「鐘錶小子」為主角的星鐵宣傳片，在拉斯維加斯的夜幕中登場。在漆黑的夜色中，鮮豔、高清的動畫場景顯得尤為震撼。根據星鐵發布在社交媒體上的一段航拍視頻，圓圓的「球體」外觀幻化成紅色卡通舞台，鐘錶小子先是在舞台上跳舞，然後是它的大特寫。當鐘錶指向午夜12時，鐘錶爆炸，一座不夜城展現在人們面前，顯示出「歡迎來到皮諾康尼」（Welcome to Penacony）。

中國遊戲公司製作的「崩壞：星穹鐵道」登陸拉斯維加斯球體。（星鐵）
中國遊戲公司製作的「崩壞：星穹鐵道」登陸拉斯維加斯球體。（星鐵）

其實，星鐵此次選擇在拉斯維加斯的「球體」做廣告，在時間和主題上都很「切題」。首先星鐵最新版本在5日登陸遊戲的國際服務器，此次「球體」演出，是在版本更新前的最後有力宣傳；其次，版本最新地圖「皮諾康尼」場景很像拉斯維加斯紙醉金迷的特點，在此播放宣傳片，有種虛幻走進現實的感覺。

「球體」是由紐約麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)執行主席多蘭(Jim Dolan)投資興建，耗資23億元，從設計到完工，費時七年。雖然不是賭城最高、最大的建築物，但其獨特巧妙之處在於，58萬平方呎的表面是由120萬片LED螢幕所構成，表面可以呈現任何影像，成為賭城的新晉地標。在暮色中觀看，尤為壯觀。其內部為有將近1萬8000座位、16萬具高音質揚聲器的超大型音樂廳，圓形屋頂其實是2億6000萬畫素的巨大螢幕。在這裡觀看影片，像是來到影片內部的世界，全方位感受到震撼。

中國遊戲公司製作的「崩壞：星穹鐵道」登陸拉斯維加斯球體。（星鐵）
中國遊戲公司製作的「崩壞：星穹鐵道」登陸拉斯維加斯球體。（星鐵）

賭城 投資 華人

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