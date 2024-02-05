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暴雨肆虐20小時 南加多地區爆洪澇 泥石流 交通癱瘓

記者楊青/即時報導
暴風雨20小時肆虐，南加許多地區出現洪澇和泥石流。（記者楊青/攝影）
暴風雨20小時肆虐，南加許多地區出現洪澇和泥石流。（記者楊青/攝影）

從4日下午開始至今連續近20小時的冬季暴風雨，給南加州帶來災情。截至5日上午，西洛杉磯、比佛利山、聖塔蒙尼卡、洛杉磯國際機場等地區，多處交通要道因洪澇或泥石流和交通事故被迫關閉。當局敦促居民留在家裡，盡量避免出門。包括洛杉磯縣和橙縣等南加地區的八個縣，目前處於緊急狀態中。

國家氣象局5日上午發布山洪暴發警告，聖塔蒙尼卡山區和好萊塢山地區正處於暴雨嚴重威脅當中，部分地區在過去10多小時降雨量已高到5至10英寸，山體非常脆弱，隨時可能爆發山洪。山洪暴發可直接影響附近地區的高速公路、街道以及低窪地區民宅和商家，民眾需特別小心，車輛請盡量避免前往該地區。

暴雨至5日上午已造成多起交通事故。405號公路由北向南的公路、蓋蒂中心大道（Getty Center Drive）和日落大道（Sunset Blvd）交匯處，因土石流被迫關閉，加州交通局工作人員正在現場清理。

暴風雨20小時肆虐，南加許多地區出現洪澇和泥石流。（記者楊青/攝影）
暴風雨20小時肆虐，南加許多地區出現洪澇和泥石流。（記者楊青/攝影）
暴風雨20小時肆虐，南加不少地區樹木倒伏。（記者楊青/攝影）
暴風雨20小時肆虐，南加不少地區樹木倒伏。（記者楊青/攝影）

洛縣警局和加州公路巡警局（CHP）表示，他們正在幫助馬里布地區被困土石流的多輛汽車，地點在馬里布Piuma路一帶；此外，Agoura Hills的Cornell路附近也發生土石流，Eagleton街的部分路段被淹沒，一塊10英呎大的巨石跌落MalibuCanyon路上，導致附近交通癱瘓。

本次冬季暴風雨將持續至6日，南加州大部分地區在此期間都處於洪水警戒狀態，西洛杉磯地區的高度危險街區包括：松峽谷路20000號路段（20000 block of Pine Canyon Rd）、埃爾斯特里大道18000號街區（18000 block of Ellstree Dr.）、國王峽谷路46000街區（Kings Canyon Rd）、紐維爾大道18000街區（Newvale Dr）、休斯湖路43000街區（Lake Hughes Rd.）。

聖蓋博谷離華人聚居城市較近的杜瓦迪市（Duarte），向當地居民發出疏散警告，尤其在Mel Canyon路與峽谷路（Fish Canyon Rd）和布魯克里奇路（Brookridge Rd）段，居民隨時可能面臨緊急撤離，鼓勵提前做好準備，特別有殘疾和年長人士和動物的家庭和居民。

暴風雨20小時肆虐，南加許多地區出現洪澇和泥石流。（記者楊青/攝影）
暴風雨20小時肆虐，南加許多地區出現洪澇和泥石流。（記者楊青/攝影）

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