蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女伍妤婷失蹤，至今下落不明。（伍妤婷家人提供）

蒙特利公園市 29歲居民伍妤婷（Nancy Ng）2023年10月19日在瓜地馬拉失蹤，至今下落不明。此前Nancy的家人表示，關鍵證人的不配合，導致搜索工作受阻，且證人可能受到警方賄賂，長時間保持沉默。目擊者律師Chris Gardner近日發聲，稱這些言論令當事人飽受網路騷擾和跟蹤，甚至收到死亡威脅。

最後一個見到伍妤婷的目擊者，是在聖伯納汀諾縣擔任助理公辯律師的Christina Blazek。Blazek的律師Chris Gardner表示，事發後約一個月，Blazek的惡夢就開始。伍妤婷的家人向公眾披露Blazek的名字，並指責她在警方尋找伍妤婷時保持沉默，阻礙瓜地馬拉警方調查。

伍妤婷消失前究竟發生什麼，以及Blazek和靜修組織者拒絕與伍妤婷家人或當局交談，引發社交媒體TikTok和 YouTube 用戶們的瘋狂猜測和媒體廣泛報導。

對鋪天蓋地的網路輿論，Blazek的律師表示，這引發針對Blazek的網路仇恨攻擊、騷擾、網路跟蹤，甚至是死亡威脅。2023年11月15日，有匿名來電者向Blazek的語音信箱留言「你是一個殺手！」。次日，另一位來電者留下更可怕的語音訊息「嗨，Christina。 Nancy（伍妤婷的英文名）在哪？別再隱瞞真相。告訴我們，現在就告訴我們，否則我們就來找你。」

律師Chris Gardner說，這樣的留言有上百條。他說，有關Blazek的指控不真實，還可能具有誹謗性，導致她再次受到創傷。Gardner在接受聖蓋博 谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）採訪中說，伍妤婷家人故意洩露Blazek的名字是不負責任的，他對此感到震驚。「如果Blazek出事怎麼辦？ 他們對此負責嗎？ 每個人都知道在哪裡可以找到她，這100%是伍妤婷家人的錯」。

伍妤婷的妹妹伍妮基（音譯：Nicky Ng）此前表示，她在Blazek返回美國後，給Blazek發送兩封電子郵件，試圖說服Blazek與伍妤婷的家人或搜尋者交談，希望獲得更多資訊。但Blazek對此拒絕，讓伍妮基覺得Blazek在「隱瞞什麼」。另一可疑之處，是Blazek向瓜地馬拉警方提供的陳述，並未出現在案件卷宗。

律師Chris Gardner對此說，「如果瓜地馬拉當局認為資訊缺失，他們應該聯繫我。 對Blazek在「隱瞞什麼」的揣測是不真實的，是一派胡言」。

在聽到Blazek收到死亡威脅，伍妮基透過聖蓋博谷論壇報表示，「這讓我感到難過，但獲得答案的唯一方法，是透過公眾壓力。我們確實給過Blazek機會，曾發送兩封電子郵件，但都沒有回覆。 我們讓靜修中心的其他學生聯繫Blazek，但Blazek說不欠別人任何東西」。