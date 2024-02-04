大規模裁員後 臉書正在轉租洛杉磯辦公室

Facebook已將其位於洛杉磯市Brickyard園區的大型辦公樓中的部分空間投放到轉租市場，總面積超過13萬平方呎。（商業地產銷售網站LoopNet）

在大型科技公司裁員消息接踵而至的背景下，削減辦公室面積的趨勢，也隨之而來。據「商業觀察者」（Commercial Observer）報導，臉書 （Facebook）已將其位於洛杉磯 市的大型辦公樓部分空間，投放到轉租市場，總面積超過13萬平方呎。

這家社交軟體巨頭的南加州 辦公中心，位於洛杉磯市Playa Vista區的Brickyard園區。報道稱，臉書的母公司Meta代表已經證實，Meta目前已確定將這裡的部分辦公空間轉租，這是該公司辦公室整合計劃的一部分；但Meta代表同時強調，他們不會撤出洛杉磯。

臉書辦公中心所在社區位於洛杉磯市西部，近年來因為許多科技和媒體公司在此設立辦公室和研發中心，這裡又被稱為洛杉磯的「矽谷海灘」（Silicon Beach），包括Playa Vista、Santa Monica、Venice Beach、Marina del Rey和El Segundo等社區。

在疫情後，美國主要的科技和媒體公司正在減少員工數量和辦公空間。Meta在2022年和2023年間，裁減數千名員工，並花費數十億元縮減其辦公室面積。根據地產服務公司Savills數據，截至2023年第三季度，洛杉磯市超過15%的可轉租空間，來自科技公司。