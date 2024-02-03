為蒙市槍案募款 亞市店主善款全被盜

Shally（左四）和丈夫Francois Ung（左三）通過他們經營的甜甜圈店為蒙市槍案遇遇難者募款，沒想到善款被盜走。（本報檔案照）

為了紀念一年前在蒙特利公園市槍擊 案中喪生的好友Andy高，親歷者Shally和丈夫Francois Ung通過他們的甜甜圈店進行慈善募款。然而這對夫婦怎麼也沒想到，辛苦籌來的2000元善款居然被偷走了。

1月開始，Shally和丈夫Francois Ung陸續通過他們經營的亞凱迪亞 甜甜圈店進行募款，半打甜甜圈售價7.3元，賣出的錢全部捐給蒙市互助希望中心(MPK Hope)，以紀念好友Andy高和其他遇難者。Andy高遇難時72歲，中文名為高裕倫（YuLun Kao，音譯），來自台灣，與Shally是15年的好友。槍案發生時，兩人當時都在現場，他們一起躲在桌子底下，但Andy沒有逃過這場劫難。

根據Francois Ung，1月23日清晨，天矇矇亮，他將車停在甜甜圈店前面，到店裡準備一天的工作。匆忙之中，他將募得的2000元善款和一台筆記本落在了車裡。他說，「我進店五分鐘，盜賊就來了。」當時他抬頭看監控，恰好看見一個人在他的車附近跑開，他起初還很疑惑為何那人在跑。不過他立刻意識到了不對勁，出門一看，發現車子駕駛座一側玻璃被打碎，車裡面的善款和電腦都不見了。Francois Ung介紹，小偷一定是跟蹤他來到店裡，並且知道他們在募款。他說，過去一年半，車子一直停在店門口，什麼事也沒發生過，偏偏在募款之後發生了這種事。

一周之後，Francois Ung開設了GoFundMe，希望能再次為蒙市槍案募得善款。截至2月3日，已經募得1255元，目標是2500元。

談及當晚被盜的事，Francois Ung仍然很激動，他說Andy是他們的朋友，很感謝社區的慷慨解囊。