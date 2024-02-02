收購二手車未付款 南加車行Bidlane被投訴

南加州汽車銷售公司 Bidlane被投訴未支付多名顧客二手車款項，目前該公司多間分店已停業。（abc7電視台）

南加州 （California）的汽車銷售公司 Bidlane 近期面臨多起顧客投訴，控訴該公司未支付購買二手車 的款項。顧客最初因為公司承諾提供超過市場價格的報價而被吸引至其 Kelley Blue Book的購買中心。

一位化名為瑪麗亞的受害者表示，她於1月17日將車輛賣給 Bidlane，但迄今未收到任何款項。瑪麗亞選擇 Bidlane 是因為其報價高於同行 CarMax。交易完成後，她不僅沒有收到款項，車輛也下落不明。類似情況也發生在 Dean Sao 的家庭上，其妻子售出一輛奧迪A3給 Bidlane，但也未獲得應有的報酬，並且車子去向成謎。

截至2月2日，Bidlane 在伍蘭岡（Woodland Hills）、布班克（Burbank）和巴沙迪那（Pasadena）的分店已停業。記者試圖聯繫位於洛杉磯的 Bidlane 分店和總部均未得到回應。根據Google信息，Bidlane 巴沙迪那分店已暫停營業，且公司電話無人接聽。

瑪麗亞透露，她收到的支票 因資金不足被銀行退票。她嘗試聯繫公司求證無果。她親自前往巴沙迪那門店，發現店門緊鎖，無人駐守。一位在 Facebook 私人群組「Bidlane Fraud Case」的成員分享了一張價值8萬2000元的、被銀行退回的支票。

Bidlane 在其官方網站上發布消息稱，自2024年1月29日起，公司已停止所有二手車購買業務，並逐步關閉二手車經銷商業務。薩奧懷疑公司可能面臨破產，並指出公司仍在接受車輛報價，似乎暗示著某種欺詐行為。他呼籲地方檢察官介入調查，批評 Bidlane 利用善良民眾的信任。