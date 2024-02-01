演唱會門票驚現一折 華人粉絲：不當大怨種

華人吳小姐搶到演唱會門票幾週後，發現票價下降，感到有些不值。（受訪者提供）

在互聯網時代，許多演出門票只能在網路上購買，各網路售票平台的定價思路，往往難以捉摸。近年來，韓流音樂（K-pop）闖蕩美國市場，演唱會等活動不斷，粉絲紛紛通過網路進行搶票，但在購票過程中，因為票價有時會大幅變動，同時演唱會門票大多情況下不允許退票，因此容易引發爭議。

近日，喜歡韓流音樂的南加華人 吳小姐看到名為Krazy的演唱會訊息，該演唱會邀請好幾組知名韓流音樂藝人到洛杉磯 進行拼盤演出，演出時間暫定於2月10日。因為才開始追韓流音樂不久，吳小姐並不太了解演唱會門票行情，因為害怕很快售罄，所以一開票就替自己和友人搶下三張原價票，算上税和手續費，每人445元。買完票後的吳小姐發現，她買的那類門票已經售罄，不由慶幸手速快。然而吳小姐在社媒平台瀏覽發現，很多網友表示「沒有真的售罄，一定還會再放票」，同時還認為「現在門票定價太高，之後一定會降價，不值得現在購入」。兩周過後，吳小姐發現，該演唱會果然放出更多票，且票價稍有下降，感到有些不值。

另一位資深韓流粉張小姐在洛杉磯已看過好幾場韓星演唱會，她雖然也計畫前往Krazy演唱會，卻暫時沒有購票的想法。她根據個人購票經驗指出，除非是防彈少年團這樣特別火的團體，大多韓星演唱會的門票，目前都是供大於求，票基本無法售罄，沒必要參與搶票。她指出，此前類似的演唱會最終票價都大降價，甚至會取消。張小姐說，2022年夏天，她曾計畫在洛杉磯參加一個叫Kamp的韓流音樂節，該音樂節邀請一眾韓流歌手，沒想到鄰近演出時，主辦方表示部分歌手的簽證辦不下來，其中包括張小姐喜歡的歌手。儘管最後申請退票成功，張小姐覺得過程還是很辛苦，此後都不會提前太早買票。

演唱會門票定價受供求關係和時間等關係影響，因此不可能從始至終一成不變，但當價格變動過大時，難免會引起消費者不滿。一位曾參加過在紐約舉辦的韓流音樂拼盤演唱會的網友表示，當初購票時在團購平台Goupon上刷到了折扣，原價140元的票只賣13元，幾乎是一折的折扣。同時，演唱會提供的VIP票價也出現不一致，雖然許多票價高的消費者最終申請到差價退款，但申請過程也花費一番功夫。

韓星組合BlackPink的粉絲李小姐指出，BlackPink先前來美國巡演，她花費550元購買演唱會門票，但後來因時間衝突，她不得不轉賣門票，誰知票價大跳水至三百多元，讓她難以轉票，且也覺得很不划算。在一番詢問後，她決定找優良商業局（Better Business Bureau，簡稱BBB）投訴，認真填寫申請後，經過兩個工作日就退票成功。李小姐指出，演唱會門票也是一種消費，如果在購買過程覺得商品與描述不符、或感到被欺騙，都可以利用各種途徑維權。她說，「儘管售票平台一般會強調不退不換，但有意見還是要表達，不要默默承受，委屈自己」。