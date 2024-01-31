我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登支持度再下滑 跌至38% 選民憂心兩大問題

參議員轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

南加華人夫婦好心捐電視 一舉動卻收千元罰單

記者王若然／羅蘭岡即時報導
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

近日，南加州一對華人夫婦想把家中的舊電視捐出去，他們先是到舊貨連鎖店Goodwill想要捐贈，但被對方拒絕了。隨後這對夫婦的一個舉動，卻換來數天後的一張千元罰單。

今年1月，家住羅蘭岡（Rowland Heights）的張先生和張太太，想要將家裡的舊電視捐出去。張太太介紹，這台電視雖然舊了，但還能使用，丟掉實在可惜。於是夫婦兩人來到該地區的某家Goodwill舊物連鎖店。該店可以收取舊衣服、舊電子產品及工藝品等。然而沒想到，這家Goodwill店員卻表示電視太舊，拒絕收取，讓他們放在路邊，稱「或許有需要的人可以撿走」。

隨後張先生和張太太將電視放在一個路口，就開車回家。然而數天後，意想不到事發生了。

張太太說，幾天後家裡來了幾名穿制服的人，他們向張太太介紹來意，稱是政府人員，張太太和先生因在公共場合亂扔廢舊物品，將收到罰單。說著遞給張太太一張收據，但上面沒有寫明具體罰款金額。這幾名公職人員表示，他們通過檢查馬路上的監控，查到夫妻二人那天駕駛的車牌號，又通過車牌號在車輛管理局（DMV）找到二人的住址，於是上門來遞罰單並解釋原因。

張太太聽說後，先是大吃一驚，又感覺很冤枉。幾天後她上網查詢需要繳納的罰款金額，更是深深陷入自責和懊惱。網上顯示，需要繳納1100元罰單以及五元的手續費，共計1105元。張太太說，這比那台舊電視貴了不知道多少倍。原本好心卻辦了壞事。張太太希望通過她的經歷告知民眾，千萬不可隨意將物品丟在大街上，否則後果很嚴重。

根據加州法律（§ 374.3 PC），未經允許的，擅自將垃圾或其他物品丟棄在公共或私人場所，是違法行為。這種犯罪屬於infraction，不構成坐牢，但要繳納罰款，金額250元至3000元不等。除本文中張先生和太太將舊電視扔在路邊的情況，其他如將家中修剪的樹枝葉丟到公園中，將空酒瓶隨意扔到他人家前院草坪上等，都是違法行為。

羅蘭岡是洛杉磯縣屬地。洛杉磯縣公共事務（Public Works）也詳細說明隨意丟棄物品是違法行為，並鼓勵民眾打電話舉報。此外，在車上運送不加穩固的廢物，也是違法行為。

根據Goodwill網站，對於舊電視回收，該機構只收完好的平板電視（Flatscreen TVs），對於老式的映像管電視（俗稱大屁股電視），不管電視狀況好壞，均不予接受。

加州 洛杉磯 羅蘭岡

上一則

洛城上空紅頭鳥成群 竟是外來瀕危鸚鵡

下一則

78歲京劇老師和8歲學生同台 驚艷全場

延伸閱讀

龍年迎春年節展 攤位介紹：仁濟社區醫療 服務廣泛

龍年迎春年節展 攤位介紹：仁濟社區醫療 服務廣泛
西柯汶那市香港廣場4店被盜 華商也遭殃

西柯汶那市香港廣場4店被盜 華商也遭殃
昌興珠寶賀新歲 熱銷龍年金幣及好運足金

昌興珠寶賀新歲 熱銷龍年金幣及好運足金
簽證

簽證
洛杉磯華人律師豪車被砸 財物毫髮無損 疑只為洩憤

洛杉磯華人律師豪車被砸 財物毫髮無損 疑只為洩憤
華資超市中餐廳見人潮 聖誕盛況如黑五

華資超市中餐廳見人潮 聖誕盛況如黑五

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬
電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢
全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州