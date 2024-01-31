南加華人夫婦好心捐電視 一舉動卻收千元罰單

南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

近日，南加州 一對華人夫婦想把家中的舊電視捐出去，他們先是到舊貨連鎖店Goodwill想要捐贈，但被對方拒絕了。隨後這對夫婦的一個舉動，卻換來數天後的一張千元罰單。

今年1月，家住羅蘭岡 （Rowland Heights）的張先生和張太太，想要將家裡的舊電視捐出去。張太太介紹，這台電視雖然舊了，但還能使用，丟掉實在可惜。於是夫婦兩人來到該地區的某家Goodwill舊物連鎖店。該店可以收取舊衣服、舊電子產品及工藝品等。然而沒想到，這家Goodwill店員卻表示電視太舊，拒絕收取，讓他們放在路邊，稱「或許有需要的人可以撿走」。

隨後張先生和張太太將電視放在一個路口，就開車回家。然而數天後，意想不到事發生了。

張太太說，幾天後家裡來了幾名穿制服的人，他們向張太太介紹來意，稱是政府人員，張太太和先生因在公共場合亂扔廢舊物品，將收到罰單。說著遞給張太太一張收據，但上面沒有寫明具體罰款金額。這幾名公職人員表示，他們通過檢查馬路上的監控，查到夫妻二人那天駕駛的車牌號，又通過車牌號在車輛管理局（DMV）找到二人的住址，於是上門來遞罰單並解釋原因。

張太太聽說後，先是大吃一驚，又感覺很冤枉。幾天後她上網查詢需要繳納的罰款金額，更是深深陷入自責和懊惱。網上顯示，需要繳納1100元罰單以及五元的手續費，共計1105元。張太太說，這比那台舊電視貴了不知道多少倍。原本好心卻辦了壞事。張太太希望通過她的經歷告知民眾，千萬不可隨意將物品丟在大街上，否則後果很嚴重。

根據加州法律（§ 374.3 PC），未經允許的，擅自將垃圾或其他物品丟棄在公共或私人場所，是違法行為。這種犯罪屬於infraction，不構成坐牢，但要繳納罰款，金額250元至3000元不等。除本文中張先生和太太將舊電視扔在路邊的情況，其他如將家中修剪的樹枝葉丟到公園中，將空酒瓶隨意扔到他人家前院草坪上等，都是違法行為。

羅蘭岡是洛杉磯 縣屬地。洛杉磯縣公共事務（Public Works）也詳細說明隨意丟棄物品是違法行為，並鼓勵民眾打電話舉報。此外，在車上運送不加穩固的廢物，也是違法行為。

根據Goodwill網站，對於舊電視回收，該機構只收完好的平板電視（Flatscreen TVs），對於老式的映像管電視（俗稱大屁股電視），不管電視狀況好壞，均不予接受。