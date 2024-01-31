洛城上空紅頭鳥成群 竟是外來瀕危鸚鵡

洛杉磯上空最近經常出現一種前冠紅色、通體綠色的鳥類。（受訪人林永健提供）

最近，洛杉磯 上空經常出現一種前冠紅色、通體綠色的鳥類；牠們或在城市上空成群飛翔，或停棲在枝頭，靜靜欣賞落日餘暉。 據悉，這種鳥類是一種外來瀕危物種，名為紅冠亞馬遜 鸚鵡（Amazona viridigenali）。

視頻來源，受訪者太太陳嘉慧提供，記者趙健/後製

南加州 居民林永健表示，近幾年每到冬季，他總能看到這些外貌特殊的鳥群。 牠們通常在12月初至1月間出現，1月初時最多。牠們一般在傍晚日落前後現身，偶爾也會在早晨碰到一些。 林永健形容，當這些鳥群飛過頭頂時，「就像飛機群一樣」。

原來，這是一種名為紅冠亞馬遜鸚鵡的鳥類。據KTLA電視台報導，紅冠亞馬遜鸚鵡並非美國的原生物種，牠們的故鄉在墨西哥東北部，一度被定為瀕危物種。 不過，美國觀鳥協會 (American Birding Association)認為，紅冠鸚鵡目前已在洛杉磯成功定居，數量也在持續增長，而且牠們在加州的數量，已經超過墨西哥本土的數量。

據維基百科介紹， 紅冠亞馬遜鸚鵡是一種多彩的鳥類，平均體長約30至35厘米（11.8至13.8吋），體重約300到400克（0.66到0.88磅），具有強壯的咬合力，適合咀嚼各類種子、水果和堅果。牠們喜歡生活在熱帶雨林、森林邊緣、草地和耕地附近，通常為小群體方式生活。