我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登支持度再下滑 跌至38% 選民憂心兩大問題

參議員轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

洛城上空紅頭鳥成群 竟是外來瀕危鸚鵡

記者趙健/洛杉磯市即時報導
洛杉磯上空最近經常出現一種前冠紅色、通體綠色的鳥類。（受訪人林永健提供）
洛杉磯上空最近經常出現一種前冠紅色、通體綠色的鳥類。（受訪人林永健提供）

最近，洛杉磯上空經常出現一種前冠紅色、通體綠色的鳥類；牠們或在城市上空成群飛翔，或停棲在枝頭，靜靜欣賞落日餘暉。 據悉，這種鳥類是一種外來瀕危物種，名為紅冠亞馬遜鸚鵡（Amazona viridigenali）。

視頻來源，受訪者太太陳嘉慧提供，記者趙健/後製

加州居民林永健表示，近幾年每到冬季，他總能看到這些外貌特殊的鳥群。 牠們通常在12月初至1月間出現，1月初時最多。牠們一般在傍晚日落前後現身，偶爾也會在早晨碰到一些。 林永健形容，當這些鳥群飛過頭頂時，「就像飛機群一樣」。

原來，這是一種名為紅冠亞馬遜鸚鵡的鳥類。據KTLA電視台報導，紅冠亞馬遜鸚鵡並非美國的原生物種，牠們的故鄉在墨西哥東北部，一度被定為瀕危物種。 不過，美國觀鳥協會 (American Birding Association)認為，紅冠鸚鵡目前已在洛杉磯成功定居，數量也在持續增長，而且牠們在加州的數量，已經超過墨西哥本土的數量。

據維基百科介紹， 紅冠亞馬遜鸚鵡是一種多彩的鳥類，平均體長約30至35厘米（11.8至13.8吋），體重約300到400克（0.66到0.88磅），具有強壯的咬合力，適合咀嚼各類種子、水果和堅果。牠們喜歡生活在熱帶雨林、森林邊緣、草地和耕地附近，通常為小群體方式生活。

關於這些鸚鵡最初如何來到洛杉磯的故事也有諸多版本，儘管沒有明確答案，但專家們大多認為，這些鸚鵡可能是通過寵物交易被引入洛杉磯的。

紅冠亞馬遜鸚鵡平均體長約11.8-13.8吋。（受訪人林永健提供）
紅冠亞馬遜鸚鵡平均體長約11.8-13.8吋。（受訪人林永健提供）
紅冠亞馬遜鸚鵡常在日落前後出現。（受訪人林永健提供）
紅冠亞馬遜鸚鵡常在日落前後出現。（受訪人林永健提供）

亞馬遜 洛杉磯 加州

上一則

好市多退貨被濫用？沙發用2年半也能退

延伸閱讀

為追回被搶狗狗 女主人跳上行進中車前蓋 超驚險

為追回被搶狗狗 女主人跳上行進中車前蓋 超驚險

「將亞裔從地球上抹去」洛城男威脅發動大規模槍擊

「將亞裔從地球上抹去」洛城男威脅發動大規模槍擊
星宇航空與MLB道奇隊續約3年 洛杉磯起飛航班都有聯名備品

星宇航空與MLB道奇隊續約3年 洛杉磯起飛航班都有聯名備品
李炳憲洛杉磯豪宅遇強盜 不在家無人傷 媒體大幅討論

李炳憲洛杉磯豪宅遇強盜 不在家無人傷 媒體大幅討論
洛杉磯旅遊冒險展 2月3日登場

洛杉磯旅遊冒險展 2月3日登場
泰國旅遊局 美西至泰國清邁新航線啟航

泰國旅遊局 美西至泰國清邁新航線啟航

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬