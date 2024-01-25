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洛縣阿市警攔截闖紅燈 乘客這一舉動引追捕 結局意外

洛縣阿市警攔截闖紅燈 乘客這一舉動引追捕 結局意外

記者邵敏／阿罕布拉即時報道
經過一段路程的徒步追捕，嫌犯因體力不支被警察制服。（阿市警察局）
經過一段路程的徒步追捕，嫌犯因體力不支被警察制服。（阿市警察局）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉（Alhambra）日前發生一起案件，警方攔截闖紅燈的皮卡車時，車內一名乘客看到警察竟然拔腿就跑，警方立即實施抓捕，結局出乎意料。

（視頻來源：阿市警局／記者邵敏後製）

案發在1月9日晚10時15分左右，阿市警方攔截一輛皮卡車，因為這輛車涉嫌在阿罕布拉市Commonwealth大道和Date大道交匯處附近闖紅燈。根據阿市警局提供的消息，當警官走近這輛皮卡車時，一名乘客迅速從車內逃走。

警方的隨身攝影機記錄突發一幕，就在警員上前試圖與司機交涉之際，皮卡車的副駕駛門突然打開，一名戴帽子、身穿黑黃相間外套的男子奪門而出，巡警見狀趕緊追上去。經過一段路程的徒步追捕，嫌犯最終因體力不支躺在路邊草地上，幾名警員上前將他制伏歸案。

阿市警局隨後在一份書面聲明中表示，進一步調查顯示，這名逃跑的嫌犯，剛剛在阿市目標百貨（Target）實施入室盜竊。嫌犯看到警方攔截，心虛逃跑，這才上演警匪追逃的精彩場面。

兩名涉嫌盜竊的嫌犯身分已確定，都是洛杉磯地區居民，36歲的Jesse Ramos和57歲的Juan Ramon Alvarez，警局稱，至少一名嫌犯持有冰毒。據悉，兩名嫌犯日前已交保候審，定於3月8日在阿罕布拉法院（Alhambra Courthouse）出庭。

副駕駛室乘客看到警察拔腿就跑。（阿市警察局）
副駕駛室乘客看到警察拔腿就跑。（阿市警察局）

阿罕布拉 洛杉磯 目標百貨

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