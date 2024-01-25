我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 罪成

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

橙縣路怒殺童案判決 槍手謀殺罪成 華裔女友另案審

記者丁曙／即時報導
橙縣路怒案殺手埃里茲(Marcus Anthony Eriz)和同案犯女友李維妮（Wynne Lee）。(橙縣檢察長辦公室)
橙縣路怒案殺手埃里茲(Marcus Anthony Eriz)和同案犯女友李維妮（Wynne Lee）。(橙縣檢察長辦公室)

2021 年 5 月在橙縣境內 55 號高速公路槍殺 6 歲男孩艾登·利奧斯 (Aiden Leos)的路怒案，在25日上午作出判決，陪審團判定26 歲的馬庫斯·埃里茲(Marcus Anthony Eriz) 犯有一項謀殺重罪、一項向有人駕駛的車輛開槍重罪，以及兩項因個人開槍造成嚴重人身傷害和死亡的重罪成立，他將在州監獄中面臨最高40年至終身監禁的刑罰。

他的同案犯、華裔女友李維妮（Wynne Lee，譯音）將另案審理，她是來自台灣的移民。

2021年5月，菲律賓裔婦女喬安娜駕車從位於科斯塔梅莎（Costa Mesa）的住家開車送兒子艾登去加爾瓦利禮拜堂學前班（Calvary chapel Pre-School），艾登當時坐在後座上。

喬安娜在法庭作證說，當她們沿著55號高速公路行駛時，一輛大眾SportWagen「突然超了她的車」並開在她的車前。

在超車後，當時開車的埃里茲的女友李維妮（Wynne Lee）向喬安娜伸出了中指。喬安娜說，「我不想和這些人待在一起」，「我也離開了原來的車道，駛入超車道。我們並排行駛時，我做了一個中指回敬。我加油超過了他們。」

調查稱，因為這個動作，埃里茲向喬安娜的轎車開了一槍，導致坐在後排的6歲男孩艾登喪命。

橙縣地方檢察長史匹澤 (Todd Spitzer) 表示：「失去孩子的父母感到無比心碎，無法用言語來形容。 「艾登短暫而幸福的一生被一顆穿透艾登心臟的子彈打斷、戛然而止。子彈不僅殺死了一名6歲的小男孩，還在整個橙縣的中心撕開了一個洞。6歲的男孩本應該在戶外陽光下玩耍，沉浸在童年的所有魔法和奇蹟中，而不是躺在一個小小的棺材裡，因為一個從未見過的人無緣無故地奪走了他的生命。」

橙縣 監獄 華裔

上一則

世說新聞╱南加春節活動大盤點 這裡免費領大禮

延伸閱讀

網球／弗里茨澳網爆冷擊敗西西帕斯 網紅女友兌現承諾吃一物

網球／弗里茨澳網爆冷擊敗西西帕斯 網紅女友兌現承諾吃一物
橙縣華人商會基金會獎學金 受理申請

橙縣華人商會基金會獎學金 受理申請
橙縣華人商會基金會獎學金 即日開放申請

橙縣華人商會基金會獎學金 即日開放申請
橙縣破獲羅馬尼亞犯罪團夥 竊取低收入福利轉帳卡

橙縣破獲羅馬尼亞犯罪團夥 竊取低收入福利轉帳卡
洛杉磯縣、橙縣汽油價格 創1年來新低

洛杉磯縣、橙縣汽油價格 創1年來新低
全球CEO調查：預估生成式AI今年將導致至少裁員5%

全球CEO調查：預估生成式AI今年將導致至少裁員5%

熱門新聞

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

2024-01-19 01:17
許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社群上引起懷舊浪潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

2024-01-17 21:52

超人氣

更多 >
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅
夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘