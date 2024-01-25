橙縣路怒殺童案判決 槍手謀殺罪成 華裔女友另案審

橙縣路怒案殺手埃里茲(Marcus Anthony Eriz)和同案犯女友李維妮（Wynne Lee）。(橙縣檢察長辦公室)

2021 年 5 月在橙縣 境內 55 號高速公路槍殺 6 歲男孩艾登·利奧斯 (Aiden Leos)的路怒案，在25日上午作出判決，陪審團判定26 歲的馬庫斯·埃里茲(Marcus Anthony Eriz) 犯有一項謀殺重罪、一項向有人駕駛的車輛開槍重罪，以及兩項因個人開槍造成嚴重人身傷害和死亡的重罪成立，他將在州監獄 中面臨最高40年至終身監禁的刑罰。

他的同案犯、華裔 女友李維妮（Wynne Lee，譯音）將另案審理，她是來自台灣的移民。

2021年5月，菲律賓裔婦女喬安娜駕車從位於科斯塔梅莎（Costa Mesa）的住家開車送兒子艾登去加爾瓦利禮拜堂學前班（Calvary chapel Pre-School），艾登當時坐在後座上。

喬安娜在法庭作證說，當她們沿著55號高速公路行駛時，一輛大眾SportWagen「突然超了她的車」並開在她的車前。

在超車後，當時開車的埃里茲的女友李維妮（Wynne Lee）向喬安娜伸出了中指。喬安娜說，「我不想和這些人待在一起」，「我也離開了原來的車道，駛入超車道。我們並排行駛時，我做了一個中指回敬。我加油超過了他們。」

調查稱，因為這個動作，埃里茲向喬安娜的轎車開了一槍，導致坐在後排的6歲男孩艾登喪命。

橙縣地方檢察長史匹澤 (Todd Spitzer) 表示：「失去孩子的父母感到無比心碎，無法用言語來形容。 「艾登短暫而幸福的一生被一顆穿透艾登心臟的子彈打斷、戛然而止。子彈不僅殺死了一名6歲的小男孩，還在整個橙縣的中心撕開了一個洞。6歲的男孩本應該在戶外陽光下玩耍，沉浸在童年的所有魔法和奇蹟中，而不是躺在一個小小的棺材裡，因為一個從未見過的人無緣無故地奪走了他的生命。」