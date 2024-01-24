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南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

記者邵敏／綜合報道
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加范杜拉縣（Ventura County）一名32歲的女子，幾年前因吸食大麻引起精神病發作，連刺男友108刀並致對方死亡。法官23日（周二）判處這名女子兩年緩刑，無需入獄，此判決結果引來爭議，被害人家屬更是感到憤怒。

根據范杜拉縣高等法院記錄，千橡市（Thousand Oaks）居民Bryn Spejcher，因殺害26歲的會計師Chad O'Melia，上個月被判過失殺人罪。案發在2018年5月27日，案發前兩人剛約會幾周，嫌犯Spejcher前往男友O'Melia的公寓一起吸食大麻，當晚Spejcher因吸食大麻出現不良反應，誘發精神障礙。

警方表示，Spejcher精神崩潰期間，多次刺傷O'Melia，她用三把不同的刀，連刺對方108下，並最終殺死男友。案發時，Spejcher也曾多次用刀刺自己。案發第二天，警方到達公寓時發現O'Melia倒在血泊中，兇手Spejcher手裡還握刀，且歇斯底里地尖叫；當警察試圖解除她的武器時，Spejcher將刀插進自己的脖子。警方多次使用泰瑟槍和警棍，最後解除她的武器，從她手中奪走一把長鋸齒麵包刀。

自2018年兇殺案發生以來，Spejcher一直處於保釋中。死者的兄弟Shane O'Melia指出，「五年半以來，兇手一直和家人住在一起，而我們卻和一盒骨灰一起生活。」

Spejcher面臨最高四年監禁，並可能加重刑期，但法官裁定沒有必要讓這名女子入獄。對於法官的判決，律師Alison Triessl認為，法官考慮兇手先前沒有犯罪記錄，而且她在殺人時患有嚴重精神病，不知道自己在做什麼，因此作出現在的判決。

法官引用證據和專家證詞指出，案發那晚，32歲的兇手與26歲的受害者一起吸食大麻，並不知道大麻會誘發她的精神障礙。法官同時判決，如果兇手Spejcher緩刑期間違反規定，她將被判處四年監禁。此外，她還被判處100小時的社區服務。

死者O'Melia的家人對法官的輕判表示憤怒，並認為此案的判決，將帶來廣泛影響。受害者父親Sean O'Melia表示，此案在加州開創一個非常可怕的先例，那就是吸食大麻後可以殺人，給加州所有吸食大麻的人，一張殺人許可證。Triessl表示，不確定此案是否會開創先例，但他認為，此案的判決結果，肯定會成為律師今後辯護類似案件，提出緩刑要求時引用的案例。

據悉，23日聽證會前一天，受害者的家人和朋友在范杜拉縣政府前遊行、呼籲「108刀刺傷是嚴重犯罪、請法官做出正確決定」。23日開庭時，兇手Spejcher淚流滿面地向法官陳述，請求能得到原諒，並表示將一生為他人做好事。Spejcher的律師Bob Schwartz對裁決結果感到滿意，認為法官做了正確而勇敢的事。

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