好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

NBC電視台報導，身為好市多 （Costco ）會員，可能會有一種經驗是，在收銀台前排隊時，工作人員上前查詢會員卡，一旦發現是「黑鑽卡金星會員」（Costco Executive membership）資格良好候選人，會願意當場替消費者升級。

從年費60元金星卡（Goldstar membership）升級成年費120元黑鑚卡金星會員資格從表面上，每年僅須額外支付60元會費，在好市多購買的所有商品，可獲得2%現金回饋，若與好市多Anywhere信用卡 結合使用（持有該卡在批發商店消費，可提供2%回饋），那麼每次購買35瓶健怡可樂，可獲得4%消費回饋。

然消費者最好不要衝動做出升級會員資格的決定，最好多花些時間評估須求。首先是了解自己通常會在好市多消費多少金額。事實上，以2%現金回饋計算，每年須在好市多花費3000元，才能得到60元現金回饋。如此以來，會費才能回落至每年60元。

若每年在好市多消費少於3000元，比起仍使用一般年費60元的金星會員卡者相比，最終會花更多的錢。若屬於此類消費者，選擇申請Costco Anywhere信用卡可能更好。

若年度在該店支出經常超過3000元，申請黑鑚卡金星會員較佳。在3000元之後，每多花一元，年費將低於60元。

工作人員通常會拿著平板電腦告訴消費者，根據過去一年支出，很快達到年度消費3000元，當場遊說升級會員，但消費者還須了解此說法是否有「誤導性」，例如當時可能正搬家，須要購買大件商品，以至那段時間消費增加而已等。

黑鑚卡金星會員可享受好市多額外優惠，如瓶裝水配送和寵物保險等。若透過好市多購買房屋、汽車保險，黑鑚卡金星會員會提供獨家福利，包括路邊救援等。

若每年消費金額即將達到3000元，同時也使用這些服務，那麼升級會員可能是值得的。好市多也承諾，若不滿意可退還第一年金星會員和黑鑚卡金星會員間費用差額，但須前往好市多門市辦理。而在某些店每次排隊可能要耗費半個多小時的情況，消費者最好自行判斷是否值得。