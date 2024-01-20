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羅斯密健康博覽會 開放註冊可負擔健保

記者王若然／羅斯密市即時報導
左起：仁濟社區醫療中心社區推廣總監伍紀因、國會議員趙美心、加州全保首席執行官Jessica Altman、加州眾議員方樹強、嘉偉學區項目經理Frances Price、羅斯密市議員Sandra Armenta。（記者王若然／攝影）
左起：仁濟社區醫療中心社區推廣總監伍紀因、國會議員趙美心、加州全保首席執行官Jessica Altman、加州眾議員方樹強、嘉偉學區項目經理Frances Price、羅斯密市議員Sandra Armenta。（記者王若然／攝影）

加州全保(Covered California)、仁濟社區醫療中心（Garfield Health Center）以及嘉偉學區（Garvey School District）20日聯合舉辦免費社區健康博覽會，現場有超過20個攤位，還有多項免費體檢和小禮物贈送，吸引了眾多民眾參與，以及登記加入可負擔健保

仁濟社區醫療中心是一個非營利組織，當天舉辦活動的地點為其羅斯密（Rosemead）分部。該組織社區推廣總監伍紀因（Ophelia Ng）介紹，本次活動的主題是「彌合差距」，意思是在多種族的羅斯密，亞裔、西裔等族裔相互交流，仁濟社區醫療中心為所有種族提供服務。

當天有來自政府、非營利組織、大學的超過20個攤位參與。這些攤位不僅為民眾提供健康資訊，還設有各種贏獎品的小遊戲，好禮相送。例如加州亞太殘疾人組織（API with Disabilities of California，APIDC）攤位上，凡是打疫苗的民眾均可獲贈禮品卡一張。仁濟社區醫療中心現場提供疫苗注射，身高體重、肺活量、血糖、膽固醇等體檢項目。

當天活動上的攤位包括加州全保、Breathe Southern California、亞裔青少年中心、Eastern Los Angeles Regional Center、洛杉磯縣公共衛生局、福全健保、洛縣心理衛生局等。

加州全保大力贊助了本次活動。其首席執行官Jessica Altman介紹，非常感謝與仁濟社區醫療中心及嘉偉學區聯合舉辦這樣的活動。加州全保認為獲得健保關係人們健康，這樣的活動則能鼓勵大家參加健康保險。她說，這是加州全保實施的第11年，目前正處於開放註冊期，她鼓勵有需要的民眾在1月31日前完成登記。今年有超過150萬加州人通過加州全保續保。

嘉偉學區項目經理Frances Price代表嘉偉學區發言，她表示，很榮幸能舉辦這樣健康展會，希望大家能從中受益，沒有健保的民眾一定抓緊時間註冊。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、羅斯密市議員Sandra Armenta以及加州參議員魯比歐（Susan Rubio）辦公室代表出席了當天的展會。趙美心介紹了可負擔健保法案的重要性，她說，該法案大幅度降低了美國沒有健保民眾的數量，並為低收入家庭提供更多健保優惠，她會持續提倡可負擔健保。方樹強表示，作為加州眾議員，他致力於確保他代表的49選區民眾有機會享有可負擔健保，感謝舉辦方讓當天的活動如此有意義。

加州全保(Covered California)、仁濟社區醫療中心（Garfie...
加州全保(Covered California)、仁濟社區醫療中心（Garfield Health Center）以及嘉偉學區（Garvey School District）20日聯合舉辦免費社區健康展會。（記者王若然／攝影）
現場還可領取免費午餐。（記者王若然／攝影）
現場還可領取免費午餐。（記者王若然／攝影）

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