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最低時薪調至20元 加州快餐4月起漲價

洛杉磯訊
因加州快餐店員工最低時薪調漲，麥當勞等商家表示將上調餐品價格。（麥當勞推特）
因加州快餐店員工最低時薪調漲，麥當勞等商家表示將上調餐品價格。（麥當勞推特）

加州新法規定快餐店員工最低時薪需調漲為20元，這項法律將於今年4月上路。目前加州有多家快餐店表示，為了應對該法律導致的人工成本上漲，不得不上調快餐價格。

根據KTLA電視援引Business Insider的報導，在洛杉磯擁有四家店的快餐連鎖Fatburger表示，他們只能上漲快餐價格及其他措施來應對成本的增加。Fatburger老闆Marcus Walberg表示，「目前顧客已經在抱怨餐品貴了，這讓人害怕。」他說，除了漲價，還會削減員工工作時間，減少帶薪假。他表示，「在加州做生意，這是我印象中最難的的時期。」

在此之前，快餐連鎖如麥當勞、Chipotle也表示會漲價。麥當勞CEO Chris Kempczinski去年11月表示，將進行中高水平的上調，餐品價格預計增長單位數百分比。

此外，加州Pizza Hut兩家主要連鎖運營商上個月表示，因為該加州新法，將裁掉公司內部聘用的送餐司機（in-house delivery drivers）。這波裁員將影響包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、范杜拉縣以及聖伯納汀諾縣（San Bernardino）、沙加緬度（Sacramento）的眾多Pizza Hut店面，預計1200名送餐司機將被裁員。

目前加州快餐店員工的最低時薪為16元，AB1228法案通過後，最低時薪將上漲至20元，幫助這些員工應對通貨膨脹以及上漲的生活成本。

財務規劃師Justin Rush告訴KTLA，「更高的最低時薪通常對消費者、商家、整體經濟有不良影響。商家為了應對更高的人工成本，會增加商品和服務費用。有些商家可能會投資自動化設備代替低薪勞工。這樣一來，商家可能支付給員工的工資更高，但代價是整體員工數量減少。」

但Justin Rush也承認，快餐店員工工資上漲也可能會刺激經濟發展。他說，「如果較低薪的員工工資上漲，意味著他們有更多可支配收入，可以增加消費，也會刺激部分商業。」

2023年第三季度，Chipotle與去年同期相比，盈利上漲11%，麥當勞同比上漲14%。不過這兩大快餐業巨頭一直以來都在上調價格。

加州 最低時薪 麥當勞

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