網飛沉浸式魷魚遊戲 體驗生死遊戲 超刺激

現場佈置的幾乎和劇集裡一樣。（記者張宏／攝影）

洛杉磯魷魚遊戲 粉絲有福啦，網飛（Netflix）即日至3月10日推出70分鐘沉浸式體驗，民眾可參與「魷魚遊戲」（Squid Game）電視劇裡的六大遊戲，和陌生人隨機組隊，還原劇集內生死遊戲的緊張和刺激，還不用擔心「領盒飯（即因死亡被淘汰）」。

（影音來源：記者張宏）

「魷魚遊戲」2021年播出時風靡全球，尤其劇中緊張刺激的搏命遊戲，讓觀眾印象深刻且躍躍欲試。為滿足觀眾的體驗感，網飛在CBS片場打造沉浸式「魷魚遊戲」體驗場館，還原劇中的VIP房和六個遊戲房間，將「跳玻璃」、「丟彈珠」、「321木頭人」等遊戲場景還原。每個參與者進場前都被分發一個編號腕帶，如果他們在遊戲中「死亡」，腕帶就會發出蜂鳴聲。同時輸入名字和拍攝照片，比賽結束後會顯示積分排行，評分排行第一名可獲得Boss面具。VIP房不僅可觀看比賽，還可品嚐特製酒。

場館在周三至周日下午開放，平時工作日參與者多數是年輕人和學生，周末則以家庭為單位。主辦方表示，場景沒有恐怖危險成分，遊戲沒有具體年齡限制，13歲以下孩童建議在父母陪同下參與。

VIP觀看室。（記者張宏／攝影） 記憶遊戲玻璃橋房間。（網飛提供）

第一個遊戲是玻璃橋，要求參賽者記住地面上哪些方塊會發光。玩家必須踩在發光的方塊上才能獲勝。這是一場記憶遊戲，而不是像電視劇中的機會遊戲，一旦走錯就意味著墜落死亡。遊戲雖然簡單，但是很多人第一步就被淘汰出局，參與遊戲的Malisa也是其中之一，她認為這個遊戲的速度和如何採取下一步令她困惑，希望能改進得更清晰明了。第二個遊戲房間將劇集裡「Gganbu」和「The Man With the Umbrella」兩集遊戲組合，玩家通過成功把彈珠扔在桌子的圓形、三角形、星形或雨傘形狀裡，而獲得對手彈珠，收集彈珠越多，獲得積分就越多。華人 王小姐表示，這個遊戲撇步是選擇圖案越大，獲勝機會越大。

在經典的「321木頭人」遊戲房間，簡直像真人秀現場，場景非常逼真，參賽者必須在紅綠燈變化中靜止或移動，還有在最後比賽中，參賽者須將一個塑膠雞蛋 放在湯匙上，並嘗試將對手雞蛋從湯匙上敲下來。

人們在遊戲房裡有身臨其境之感。（記者張宏／攝影） 123木頭人遊戲房。（記者張宏／攝影）

華人Vivi表示，雖然有和電視劇不同的地方，但場景很還原，當房間裡響起劇集主題曲及超現實布景，會讓遊客覺得是真正參賽者。她參與那場同隊的人都很緊張和較真，如同參加真實比賽。

杜同學參與完遊戲意猶未盡，他說，還想再來玩，因為每次比賽對手不同，遊戲體驗也會不同。場外還可購買劇集的綠色運動服，穿上會更有沉浸感。

遊戲結束，參賽者還可在Night Marke品嚐韓國街頭美食和飲料，如速食拉麵、石鍋拌飯、燒酒雞尾酒等。場外還有「魷魚遊戲」周邊商品，最受歡迎的自然是綠色運動服，還有片子小女孩玩偶的周邊衣服、冰箱貼等產品。