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洛杉磯亞裔急等骨髓救命 菲律賓捐贈者簽證被拒

洛杉磯訊
亞瑟急需骨髓移植來治療急性髓性白血病，但唯一匹配的骨髓捐贈者卻因簽證被拒無法入境美國。（abc7電視台）
亞瑟急需骨髓移植來治療急性髓性白血病，但唯一匹配的骨髓捐贈者卻因簽證被拒無法入境美國。（abc7電視台）

洛杉磯居民于亞瑟（Arthur Yu）正在與急性髓性白血病鬥爭。對於這位 41 歲的馬拉松運動員和私人教練來說，生存的關鍵在於骨髓移植。然而，他的最佳機會卻因捐贈者的簽證被拒而面臨生死關頭。于亞瑟表示，自己有一位在菲律賓的遠房表親，可作為他的匹配骨髓捐贈者，卻因簽證申請被拒而無法前來美國，讓他十分沮喪。

亞瑟在去年首次感到身體異常，呼吸困難的症狀讓他感到不尋常，隨後被確診為急性髓性白血病。在經歷了四輪化療之後，找到合適的骨髓捐贈者成為了他的當務之急。幸運的是，透過Be The Match組織的幫助，他在菲律賓找到一位潛在的捐贈者。但不幸的是，這位捐贈者的簽證卻被拒絕，使亞瑟感到極度沮喪和無助。

面對這一困境，亞瑟開始尋求政治上的援助，他分別向聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）以及聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）求援。儘管他和妻子在假期期間一直在等待回音，而帕迪拉參議員的辦公室已確認收到了請求，並對簽證問題進行國會調查。然而，目前還沒有明確的跡象顯示參議員能否提供有效幫助。

與此同時，亞瑟的表哥將很快在菲律賓進行第二次簽證面試，但亞瑟表示，若缺乏政治上的支持，很可能會再次面臨拒簽的結果。對於亞瑟來說，時間正迫切地流逝，他不得不面臨著另一輪的化療，同時急切地希望能夠獲得救命的骨髓。

亞瑟也希望自己的處境能夠提高公眾對這一問題的認識，並促使相關程序的改善，從而避免未來有更多急需幫助的人遭遇類似的困境。尽管國會調查並不能保證簽證的批准，但可能會加速過程帶來一絲希望。

簽證 參議員 眾議員

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