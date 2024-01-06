我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

窗戶半空遭吹走 美監管機構下令停飛波音737-MAX 9

時隔兩年 紐約市迎初雪 民眾出行熱情不減

效仿加州控槍 美國十年可免30萬人死亡

洛杉磯訊
根據近日的一項調研，若美國其他州效仿加州和紐約州的控槍法案，未來十年可以避免近30萬人死於槍擊案。（美聯社）
根據近日的一項調研，若美國其他州效仿加州和紐約州的控槍法案，未來十年可以避免近30萬人死於槍擊案。（美聯社）

近日一項調研揭示，若美國其他州效仿加州和紐約州的控槍法案，未來十年可以避免近30萬人死於槍擊案。

該項研究出自提倡控槍的非營利組織「所有城鎮支持槍枝安全」(Everytown for Gun Safety)。根據CNN，有專家表示，這是第一個通過對比每個州的槍枝政策，預測出不同政策下對槍擊死傷人數影響的研究。

「所有城鎮支持槍枝安全」對全美50個州2023年的槍枝政策和每個州的槍擊死傷人數做了對比，按照數值高低進行了排名。其中加州和紐約州是槍枝安全排名中最高的州，而阿肯色州（Arkansas）因其寛鬆的槍枝管理政策以及較高的槍擊死亡人數，排名墊底。

在這份研究中，紐約州和加州在槍枝安全方面「全國領先」，有全美最低的槍擊死亡率，紐約州和加州分別為每10萬居民有5.3和8.7的槍擊死亡率，並且這兩大州有是全美人口最密集的州。阿肯色州的人口僅為紐約州的六分之一，其槍擊死亡率確高達22.1。

這份研究還列出了最有效的五個控槍政策，在紐約州和加州均有實施。這些政策包括：對購槍者進行背景調查；在公共場合隱密持槍需要有許可證；安全存放武器；法律中未明確賦予使用致命武器進行自衛的權利；對有風險的個人，暫時限制其使用槍械。

「所有城鎮支持槍枝安全」進行的這項研究，使用了美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，其中包括2022年的槍擊死亡人數統計，這些人包括兇殺、意外殺害以及用槍枝自殺。報告再將每個州的控槍政策有效性進行打分，再與該州的槍擊死亡人數進行對比。

報告顯示，2023年有些州的控槍政策加強了，有些州卻削弱了。例如密西根州去年實施了購槍背景調查，伊利諾伊州實施了禁止大規模殺傷性武器；而佛州和內布拉斯加州(Nebraska)則允許民眾在沒有許可證的情況下在公共場合隱密持槍。

「所有城鎮支持槍枝安全」法律政策資深副主席Nick Suplina說，「每個立法者都計畫讓社區遠離槍枝暴力，但最終是否真正實施限槍令，取決於他們自己。」他說，「雖然這份報告中排名靠前的州在努力減少槍枝暴力，但槍枝行業仍大力遊說立法者，他們以人們的性命為代價在玩弄政治，後果是致命的。」

美國步槍協會（NRA）發言人Billy McLaughlin則表示，這份調研報告帶有「偏見」。「有最嚴格限槍政策的州排名最靠前，這不科學。表面上是調研，實際是對遵紀守法擁槍的公民的攻擊。一個有責任心的媒體應該挑戰這樣的宣傳，而非鸚鵡學舌。」

槍擊 內布拉斯加州 紐約州

上一則

「舞在新年夜」演員陣容堅強 1月20及21日聖市劇院上演

延伸閱讀

滑雪機會來了 太浩湖10大勝地迎客

滑雪機會來了 太浩湖10大勝地迎客
增5天病假 雇主可減少特休 節假日不一定要放

增5天病假 雇主可減少特休 節假日不一定要放
集訓6個月 加州公路巡警迎95名生力軍

集訓6個月 加州公路巡警迎95名生力軍
加州撥1.5億 助校園心理健全計畫

加州撥1.5億 助校園心理健全計畫
涉龐氏騙局 加州商人遭聯邦調查

涉龐氏騙局 加州商人遭聯邦調查
加州仰賴高收入者、科技業 稅收從超徵到短收

加州仰賴高收入者、科技業 稅收從超徵到短收

熱門新聞

一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後

南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知