新年愛心禮物—杜英慈出版兒童中英雙語讀物

杜英慈出版中英雙語讀物「Chipmunks and Little Friends 金花鼠和小朋友」的封面。(受訪者提供)

前阿罕布拉學區成人教育總校長杜英慈(Loretta Huang)博士,聖誕節 前夕出版了一本兒童雙語讀物「Chipmunks and Little Friends 金花鼠和小朋友」,書中包括英文、中文正體和中文簡體,提供3-8歲(最佳學習語言年齡)的兒童學習中文和英文,寓教於樂,受到了同行肯定和家長孩童的歡迎。

杜英慈介紹,這本書收集了有關動物、自然、環保的故事,幫助兒童學習英文、正體中文和簡體中文。在學習語言的同時,了解關愛和󠇡保護生活環境的知識,並且欣賞動物和󠇡自然界的和諧之美。例如,書中描述兩隻金花鼠準備好了等待遊客的到來,當它們吃完遊客遞給的食物後,想到了一個好方法把多餘的食物收藏起來,而且還清潔了周圍的環境。

杜英慈是一位有數十年英語教學經驗的專家,她說,這本書的特色是適合兒童學習標準的中英兩種語文,故事中穿插智慧之語,介紹動物的有趣知識,培養兒童的聽說讀寫的能力,還帶動了家長和孩子們的互動,以及開發兒童藝術創作觀察及社交天分。書中有一定難度的英文詞彙都用斜體字注明,並用粗體字標記正確的知識。書中多幅生動有趣的插圖也都是青少年創作,有寫實、描繪和電子構圖。

杜英慈說,自己花了很多時間和精力完成了這本兒童讀物,耶誕節 前夕在亞馬遜(Amazon )網站推岀,獻給有興趣學習中英文的所有兒童,期望輔助他們學好英文和中文,也希望家有幼童的朋友們知道這個訊息。

前聯邦教育部助理副部長張曼君(Marina Tse)教育博士讚揚,杜英慈出版學習中英文的雙語書籍,也是一份新年的愛心禮物,並祝賀她達成了教育家的心願。