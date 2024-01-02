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洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷

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洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
亞凱迪亞1月2日凌晨，大火吞噬居民住宅，已知3名華人死亡。（KTLA5）
亞凱迪亞1月2日凌晨，大火吞噬居民住宅，已知3名華人死亡。（KTLA5）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia），1月2日凌晨發生致命火災，一幢居民房被大火吞噬，目前已知3人死亡，其餘人送往醫院搶救。案發現場鄰居表示，房內住的全都是華人，有男有女，男主人是上海人，女主人是台灣人。

2日（周二）凌晨1時左右，亞市泰勒大道（Tyler Avenue）5300號街區火起。洛縣消防局發言人Frank Garrido表示，火焰最初從車庫區域出現，很快蔓延到整棟建築。當急救人員趕到現場時，這棟兩層住宅冒出濃煙和火焰，經過初步調查，已發現3名居民葬身火海，另外兩名傷者送往醫院搶救。

華人鄰居魏女士表示，凌晨1時左右，她在睡夢中被巨大的響聲驚醒，類似煙火爆炸聲，也有點像「砰砰砰」的槍聲。她衝出門外，看到隔壁房屋車庫門前的院子，大火正在熊熊燃燒。魏女士表示，半夜時分氣溫較低，等她回屋穿一件衣服再出來時，這幢兩層樓的居民房已經被大火吞噬，很快多部救火車、警車、消防車趕到現場救援。

車庫幾乎完全燒毀，停在院子中的幾部車損壞嚴重。（記者邵敏／攝影）
車庫幾乎完全燒毀，停在院子中的幾部車損壞嚴重。（記者邵敏／攝影）

根據魏女士提供的消息，這幢發生火災的两層樓房一共住6個人，屋主是一對已經退休的華人老夫妻，男主人是上海人，女主人是台灣人，夫妻倆住在二樓房間；一樓兩間臥室分別租借給兩名華人女性。發生大火的民宅後院還有一幢附属屋（ADU），分別租借給一男一女兩名華人。

當局消息指出，火災已導致3人死亡2人送院搶救，截至發稿前尚不確定死傷者的具體身分信息。深夜大火爆發後，魏女士一直試圖聯繫鄰居屋主，但她說始終沒有得到回應，非常擔心他們。魏女士同時指出，屋主夫妻有成年孩子，但不住在這棟房子裡。

從火災現場來看，車庫幾乎完全被燒毀，停在院子中的多輛車，其中有幾部車燒毀嚴重，火災具體原因還在調查中。

鄰居表示，這幢發生火災的两層樓房一共住著6名華人。（記者邵敏／攝影）
鄰居表示，這幢發生火災的两層樓房一共住著6名華人。（記者邵敏／攝影）

更多火災後續報導，請關注洛杉磯世界日報。

華人 亞凱迪亞 洛縣

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