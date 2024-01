巴沙迪那玫瑰遊行登場 阿市花車「慶祝龍年」耀眼

巴沙迪那玫瑰花車遊行,阿罕布拉市花車「慶祝龍年」閃亮登場,創意設計者、阿罕布拉學區Ramona小學華裔女生 Shannon Tan(前左二)和市議員們向觀眾招手。(記者劉子為-朱敏梓/攝影)

備受期待的第135 屆玫瑰花車遊行(135th Rose Parade)表演,新年1 月1 日上午8時登場,超過50萬觀眾在科羅拉多大道(Colorado Blvd)現場觀賞,迎接激動人心的新年伊始,世界各地數百萬人透過媒體見證標誌性的巴沙迪那元旦遊行。 華人 社區阿罕布拉 市的花車「慶祝龍年」閃亮登場,創意設計者、該市Ramona小學華裔女生 Shannon Tan和市議員們登上花車向觀眾招手致意。

本屆遊行以「慶祝音樂世界——人類的通用語言」(Celebrating a World of Music: The Universal Language)為主題,遊行粉絲可以期待大量的音樂表演,包括《美國好聲音》(The Voice)冠軍波普(Cassadee Pope),以及壓軸戲《美國偶像》(American Idol)冠軍斯帕克斯 (Jordin Sparks)。

本屆玫瑰花車陣容龐大,遊行隊伍由超過70個方陣組成,包括24輛花車、23支樂儀隊、18支騎術隊和四輛貴賓車。其中,華人社區阿罕布拉市(Alhambra)的花車成為華人觀眾的看點。

連續90多年參加花車遊行的華人社區阿罕布拉(Alhambra)市,今年遊行的花車名為「慶祝龍年」(Celebrating the Year of the Dragon),壯觀的景象體現了城市的多樣性,這裡主要是亞裔和拉丁裔居民的家園,擁有 8萬3000 名居民的繁榮社區、優良學區 、美味餐廳和上榜財富 500 強的大公司。

該輛花車的創意來自阿罕布拉學區小學生的設計,Ramona小學華裔女生 Shannon Tan描繪的圖案,代表了阿罕布拉多元化傳統與全球音樂語言的緊密相聯。2024年是農曆龍年,花車主體是一條巨龍用爪子抓著一個地球儀象徵團結,經典的阿罕布拉市標的影子罩著一條熟睡的小龍。裝飾精美的巨龍被美麗的音符和樂器包圍,詮釋了2024年玫瑰遊行的主題。