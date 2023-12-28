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裝飾元旦花車 她13歲起當義工 連續55年不間斷

記者啟鉻／歐溫岱市即時報導
托倫斯市居民Debbie從事花車裝飾義工55年。（記者啟鉻／攝影）
托倫斯市居民Debbie從事花車裝飾義工55年。（記者啟鉻／攝影）

距離2024年1月1日巴沙迪那玫瑰花車遊行還剩下不到一周時間，各大花車裝飾工廠仍在緊張趕工，大批義工紛紛前來幫忙，為完成花車裝飾努力。志願者來自各族裔、多個城市，有的年長者已參與裝飾花車超過50年，也有10幾歲的年輕人首次在父母陪同下參與。

各族裔志願者們都有一個共同願望，希望看到親手裝飾的花車，行進在遊行隊伍中。

影音來源：記者啟鉻

在歐溫岱（Irwindale）FIESTA花車裝飾工廠，正在趕工裝飾的花車來自托倫斯市、The UPS、凱瑟醫療集團、鼓勵器官捐贈的One Legacy以及路易斯安納州旅遊局等。據介紹，這裡的花車裝飾，目前還是在乾裝飾階段（dry decoration)。工作人員說，裝飾鮮花要等到所有前期工作完成才可以進行，預計每天參與裝飾的義工有數百人，分配不同時間和裝飾內容，輪流完成。義工來自不同族裔民眾，年齡也有很大差異。

各地志願者踴躍參與。（記者啟鉻／攝影）
各地志願者踴躍參與。（記者啟鉻／攝影）

來自托倫斯市（Torrance）為該市花車裝飾的女志願者Debbie說，她從13歲開始就參與花車裝飾，現在她68歲，從事花車裝飾已經有55年。Debbie的家庭有六人在現場裝飾花車。Debbie表示，花車裝飾已經成為她生活中不可或缺的一部分，也給她和全家帶來快樂。當看到親手裝飾的花車行進在遊行隊伍中，高興的心情難以用言語表達。

在志願者中，還有近七旬的兩位年長者，是今年首次參與花車裝飾。他們笑著說，只要喜歡做，什麼時候參與花車裝飾都不晚。據悉，托倫斯市花車的主題是「大自然的抒情呼喚」，該花車是由托倫斯高中一名華裔學生設計。

從聖塔蒙尼卡市（Santa Monica）趕過來的羅姓華人一家四口及他們的二位親屬，也為花車裝飾盡一份力。他們表示，一家人來自香港，是首次參加花車裝飾。希望為自己和孩子增添美好回憶。天普市高中二年級華生Christopher Wu表示，上次參加花車裝飾是2022年，在父母陪伴下進行。今年可以獨自在這裡完成裝飾，她希望增加更多有趣經歷。

凱瑟醫療員工戚女士與女兒首次參加裝飾義工，女兒表示，這是一次重要的人生經曆。還有一位高中女生與母親一起參加裝飾花車，女生叫Jocelyn Carino，母親是Cynthia Carino。Jocelyn說，她是華裔、日裔、菲律賓裔混血，而現在的媽媽是西班牙裔。Cynthia表示，希望和繼女通過參與花車裝飾，增加彼此間感情。

母親Cynthia （右）與繼女Jocelyn為增進彼此感情，參加裝飾義工。（記...
母親Cynthia （右）與繼女Jocelyn為增進彼此感情，參加裝飾義工。（記者啟鉻／攝影）

路易斯安那州旅遊局花車主設計師Susan表示，她從事花車設計20餘年，今年的花車設計非常國際化，採納了多位不同國籍設計師提供的很好建議。Susan說，能夠完成花車設計，是國際參與。

2024玫瑰花車遊行主題是「Celebrating A World Of Music: The Universal Language」（慶祝音樂世界：共同的語言），每台花車在迎合大主題的前提下，也都有各自主題。花車設計者們需要圍繞大主題發揮想像力，用獨特方式完成各種音樂主題裝飾，這是一項不小的挑戰。

天普市高中華生Christopher Wu (右一）。（記者啟鉻／攝影）
天普市高中華生Christopher Wu (右一）。（記者啟鉻／攝影）
香港移民羅姓一家人和親屬遠道趕來參加花車裝飾。（記者啟鉻／攝影）
香港移民羅姓一家人和親屬遠道趕來參加花車裝飾。（記者啟鉻／攝影）
花車裝飾現場。（記者啟鉻／攝影）
花車裝飾現場。（記者啟鉻／攝影）

華裔 路易斯安納州 天普

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