南加警破獲盜竊團伙 曾入室盜竊40商戶

河濱縣警方近日查獲盜竊團伙。（警方提供）

南加 內陸河濱縣警局日前宣布，破獲盜竊團伙，他們涉及坦密庫拉（Temecula）地區多達40起商家和藥房的入室盜竊犯罪。被拘捕的四名嫌犯，涉嫌盜竊超過20萬元的高檔酒品和價值約五萬元處方藥。

河濱縣警局表示，這次在坦密庫拉地區查獲盜竊團伙，是追查7月23日坦密庫拉市區商家盜竊案中找到的線索。該盜竊案是多名竊盜在商家營業時間結束後闖入，偷走高檔酒品。

此後，類似盜竊案9月17日在同一商家再次發生，且作案手法相似。9月24日，南加多家藥房被盜，犯案手法與前述大同小異，竊賊偷走了大量藥物。一系列案件調查涉及南加多個地區，警方最終將該盜竊團夥與約40起入室盜竊案聯繫在一起。經過調查，警方確信嫌犯與洛杉磯 地區的幫派組織有關。

12月21日，警方持搜查令，搜查位於洛杉磯市91街區的100號、洛杉磯市Nicolet大道的4000號以及康普頓市South Largo大道的13000號建築。執法人員逮捕嫌犯的同時，還查獲大量贓物，包括衣物、處方藥和高檔酒品。搜查還起獲了槍枝，其中包括未登記的幽靈槍，以及序列號被改動的槍枝。

四名嫌犯被控有組織零售盜竊、重大盜竊、入室盜竊以及擁有違禁物品。