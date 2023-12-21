南加暴雨水災 范杜拉縣山洪 懷尼米港疏散

南加州范杜拉和奧克斯納地區由於近日暴雨引發山洪和潛在龍捲風威脅，導致懷尼米港等地區發布疏散令，並設立緊急避難所以應對災情。（abc7電視台）

連日以來南加州 暴雨，導致范杜拉（Ventura）和奧克斯納（Oxnard）地區20日（週三）晚間引發山洪，部分地區發布龍捲風 警報，受災嚴重的懷尼米港（Port Hueneme）地區下達了疏散令。

由於持續的大雨和洪水 ，位於Hueneme Bay Club的住宅區遭受嚴重破壞，當局於21日凌晨六點發布疏散命令。消防和急救人員迅速處理了該區多起緊急狀況，部分地區洪水深度達到三英尺。

Hueneme Bay Club的居民貝米斯（Nancy Bemis）表示，她和男友驚恐地發現他們的家被洪水淹沒。目前，位於南玫瑰大道4000號的奧克斯納學院體育館（Oxnard College Gymnasium）已設為緊急避難所，讓需要疏散的居民可在Hueneme Bay Club集合，並提供交通工具協助他們前往避難所。

懷尼米港地區至少有60棟房屋受到洪水影響。官員正忙於評估這些房屋是否需要貼上警告標籤。居民James Holder及其家庭面臨嚴重的洪水挑戰，他們的住宅和車輛遭受損壞。

另一位20歲的居民多諾霍（Holly Donohue）表示，她從未經歷過這樣的災難。儘管21日下午洪水已經退去，但降雨仍在持續，預計夜間會更濕潤。懷尼米港市經理維加（James Vega）對於當前的降雨情況感到驚訝。

美國國家氣象局曾向奧克斯納北部地區發布龍捲風警報，但范杜拉縣警方表示，目前尚未觀察到龍捲風活動。聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）和范杜拉縣也面臨著洪水威脅。奧克斯納消防局在社交媒體上提醒民眾，未來幾小時內最好避免上路。加州公路巡警局（CHP）同樣警告駕駛者在101號高速公路上小心行駛。