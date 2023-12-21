南加暴雨水災 范杜拉縣山洪 懷尼米港疏散
連日以來南加州暴雨，導致范杜拉（Ventura）和奧克斯納（Oxnard）地區20日（週三）晚間引發山洪，部分地區發布龍捲風警報，受災嚴重的懷尼米港（Port Hueneme）地區下達了疏散令。
由於持續的大雨和洪水，位於Hueneme Bay Club的住宅區遭受嚴重破壞，當局於21日凌晨六點發布疏散命令。消防和急救人員迅速處理了該區多起緊急狀況，部分地區洪水深度達到三英尺。
Hueneme Bay Club的居民貝米斯（Nancy Bemis）表示，她和男友驚恐地發現他們的家被洪水淹沒。目前，位於南玫瑰大道4000號的奧克斯納學院體育館（Oxnard College Gymnasium）已設為緊急避難所，讓需要疏散的居民可在Hueneme Bay Club集合，並提供交通工具協助他們前往避難所。
懷尼米港地區至少有60棟房屋受到洪水影響。官員正忙於評估這些房屋是否需要貼上警告標籤。居民James Holder及其家庭面臨嚴重的洪水挑戰，他們的住宅和車輛遭受損壞。
另一位20歲的居民多諾霍（Holly Donohue）表示，她從未經歷過這樣的災難。儘管21日下午洪水已經退去，但降雨仍在持續，預計夜間會更濕潤。懷尼米港市經理維加（James Vega）對於當前的降雨情況感到驚訝。
美國國家氣象局曾向奧克斯納北部地區發布龍捲風警報，但范杜拉縣警方表示，目前尚未觀察到龍捲風活動。聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）和范杜拉縣也面臨著洪水威脅。奧克斯納消防局在社交媒體上提醒民眾，未來幾小時內最好避免上路。加州公路巡警局（CHP）同樣警告駕駛者在101號高速公路上小心行駛。
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