幫幫忙基金會送糧送菜 近千戶低收入歡喜過節

活動為家庭們提供了豐富的新鮮食材，包括蘋果、洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔，以及應節的火雞。（記者張庭瑜/攝影）

耶誕將至送溫暖，幫幫忙基金會與山麓聯合中心（Foothill Unity Center）的送暖活動也邁入16週年，20日（本週三）再次在亞凱迪亞市（Arcadia）植物園舉辦，這是疫情 後首次現場進行的食物發放活動，現場人數更勝以往，他們大包小包滿載而歸，迎接一個餐飲豐富的年節。

活動當天，在綿綿細雨中，志工們井然有序地安排好推車，將食物送到民眾手中，以確保每個人按照順序領取。該活動在疫情期間曾採用得來速（Drive-Thru）方式發放，但今年慶祝聖誕節 恢復面對面發放。活動開始時，每個家庭都會先獲得由基金會提供的飲料和個人防護設備。此外，考慮到當前孩子們長時間面對電腦或手機，基金會特別準備足球，鼓勵孩子們多參與戶外運動。此次愛心送暖發放的對象以居住在Azusa、Baldwin Park、Arcadia、Monrovia、Pasadena、Rosemead等城市的低收入 家庭為主，協助1000戶低收入家庭歡度佳節。

活動為家庭們提供豐富的生鮮食品，如蘋果、洋蔥、馬鈴薯和紅蘿蔔，以及節日特有的火雞。考慮到許多家庭因疫情失業或物價上漲而生活困難，基金會也提供易於保存的乾糧和罐頭食品。此外，還設有一個小攤位，為家庭免費拍攝聖誕照片，為許多家庭節省開支，也讓民眾在活動中感受到溫情和歡樂的聖誕氛圍。「秘密聖誕老人」（Secret Santa）的特別活動，則是由孩子們事先寫下他們的聖誕願望清單，並有贊助商根據這些清單準備禮物。這些禮物被秘密包裝在黑色袋子中，待到聖誕節當天由父母親手贈送給孩子們，增添節日的驚喜和溫馨。