華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

這個世界上最煩人的事之一，莫過於天降巨額帳單。南加州居民李女士近日經歷此糟心事。今年10月，李女士在郵箱發現了一封厚厚的國稅局 （IRS）信件，打開一看，竟是要求她補稅 的通知。李女士諮詢會計師，得知竟要補稅3萬7000多元。

李女士介紹，她自認為是守法好公民，每年都積極報稅 。她的收入也很簡單，只有W2（收入報稅表）收入，報稅很簡單。收到補稅帳單讓她嚇一跳。李女士收到的這封國稅局信件為CP2501，上面列出了需要補稅的項目。仔細一看，全是以李女士名義用Robinhood投資的股票收益，這些股票是在2021年1月陸續賣出所得收益，一共12筆，總計收益金額為12萬9032元。

李女士說，自己從來不炒股，但她記得曾經將Robinhood帳號借給過一位王姓朋友使用。當時借給朋友是在2020年，這位朋友因為身分問題無法繼續留在美國，社安號也失效，但還想繼續炒股，就借用了李女士的帳戶。當時李女士並沒有想太多，也沒有考慮到報稅的問題。李女士只知道她的朋友在回中國時將資金撤出了她的帳戶，但具體何時將所有股票賣掉的，她並沒有印象。

這種情況下，李女士趕緊諮詢了會計師，會計師通過查閱李女士2021年Robinhood的結算單，確認李女士需要補這比稅。經過計算，聯邦和加州稅共需要補繳3萬7000多元。

李女士得知後有如晴天霹靂。她是一名普通的打工人，突然多了四萬元的開銷，對她來說是比巨大的支出。那位借她帳戶炒股的朋友，雖然賺了10幾萬，但一分錢都沒到她的帳戶裡。李女士覺得很冤枉。她說，國稅局查稅是根據Robinhood帳戶社會安全號追蹤的，因此她是主要的責任人。

雖然天降巨額帳單很不幸，但李女士所幸聯繫到了國內的王姓朋友。雖然雙方近幾年並沒有頻繁的聯繫，但朋友答應會償還這些稅款。李女士說，曾想過最壞的結局，就是對方賴帳，或拉黑不聯繫，最後只得她付這筆帳單。

李女士表示，她希望借這件事提醒廣大民眾，不要隨意將社會安全號告知他人，不要隨便將炒股帳號借給他人，即使是很好的朋友。這次補稅事件中，雖然最終是她的朋友償還了這筆欠稅款，但如果發生第二次，或者發生在別人身上，當事人可能就沒那麼幸運了。李女士說，希望類似的事不要發生在別人身上。

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