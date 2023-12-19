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鯨鯊現身南加海岸 珍貴物種長60呎重3萬磅活130年

洛杉磯訊
南加州海岸近日罕見出現鯨鯊，引起當地人關注，專家指出可能與聖嬰現象有關。（abc7電視台）
南加州海岸近日罕見出現鯨鯊，引起當地人關注，專家指出可能與聖嬰現象有關。（abc7電視台）

加州海岸（California Coast）近日出現罕見鯨鯊(whale shark)，並由當地居民斯巴魯尼斯（Carl Sbarounis）在托倫斯市（Torrance）目睹這一奇觀，這讓他非常興奮。該鯊魚常被許多民眾誤認為是鯨魚，但其實它們是鯊魚的一種——鯨鯊。

鯨鯊主要棲息於全球熱帶地區，如菲律賓，而南加州並非其常見棲息地。長堤州大（California State University, Long Beach，CSULB）鯊魚實驗室主任洛斯（Chris Lowe）解釋說，鯨鯊和一般所認知的鯨魚有所不同，實際上屬於鯊魚類。鯨鯊的出現在南加州尤為罕見，斯巴魯尼斯在卡塔利娜島（Catalina Island）海岸附近目睹了這一景象，並連續兩天捕捉到了這種令人驚奇的魚類。

斯巴魯尼斯表示，在他從事相關工作的38年中，僅在10至15年前和去年見過類似情況。此次他在從事漁業資源空中監測時，意外地發現了這些巨大的鯨鯊。他還回憶說，曾在菲律賓的奧斯洛布（Oslob）與這些巨大生物面對面游泳，見證它們過濾水中的浮游生物和磷蝦作為食物。

專家們現在關注是否會有更多鯨鯊出現，並指出可能與近期聖嬰現象引起的溫暖冬季有關。洛斯指出，鯨鯊的出現往往伴隨著其他亞熱帶物種，如蝠鱝等，這些都是在南加州不常見的物種。

值得一提的是，鯨鯊的平均長度約為35英尺，但可長至60英尺，體重達3萬磅，壽命長達130歲，每次可產下約300隻2英尺長的幼鯊，但存活率不高。這些特性使得鯨鯊的出現成為一種特殊而珍貴的自然奇觀。

加州 南加 長堤

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