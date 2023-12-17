南加40年歷史教堂突發大火 原定當天舉行捐贈活動

波莫那一座教堂發生火災。（KTLA）

南加 波莫那市（Pomona）一座有數十年歷史的教堂，17日凌晨被一場突發大火摧毀。據KTLA電視台報導，教堂原打算舉行聖誕禮物贈送活動，預計有數百人參加；計劃捐贈給弱勢家庭的禮物，全被大火吞噬。

起火的教堂是Victory Outreach Pomona，位於市區西蒙特瑞街177號（177 W. Monterey Ave），火災時間是17日凌晨3時前。數十名消防員經過三個多小時奮戰，在清晨6時將大火撲滅。消防員說，「所有東西都燒毀了」。目前尚無人員傷亡報導，起火原因仍在調查中。

該教會牧師Robert Garcia接受KTLA電視台采訪時表示，原計畫在17日早晨舉行面向整個社區的大型外展活動，有500多人報名參加，大家一起向弱勢家庭贈送過節禮物。可是大火將教堂建築和存放的所有禮物燒毀，對於信眾來說，這是最艱困的一天。

洛杉磯 縣消防局發言人表示，當消防員趕到起火教堂時，整個建築燃起大火，被濃煙籠罩。20分鐘後，火大繼續蔓延，教堂屋頂垮塌。迫使救火的消防員趕忙後撤，被迫優先採取防禦避險操作。根據天亮後拍攝的視頻顯示，不少教友聚集在坍塌的教堂外，目睹一片廢墟不斷祈禱。

據了解，超過40年歷史的Victory Outreach Pomona始終致力於幫助社區弱勢民眾。火災發生後，教友們已經在眾籌網站設立募款網頁來幫助重建，籌款目標是50萬元。