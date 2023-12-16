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義大利名師訪李興華翡翠金城 設計靈感了解女性

記者王若然／聖蓋博即時報導
珠寶設計師Mattia Cielo（左）與李興華翡翠金城銷售副總裁Angela程。（記者王若然／攝影）
珠寶設計師Mattia Cielo（左）與李興華翡翠金城銷售副總裁Angela程。（記者王若然／攝影）

義大利知名珠寶設計師Mattia Cielo16日親臨李興華翡翠金城聖蓋博店，為媒體和來賓講解其珠寶設計理念和靈感。以設計師名字命名的Mattia Cielo系列珠寶很有特色，不但外觀璀璨奪目，款式經典簡潔，珠寶還採用了高科技，符合人體工學，柔軟輕如羽毛，佩戴非常舒適。

專程從義大利前來的珠寶設計師Mattia Cielo介紹，這一系列珠寶的設計靈感在於配戴的美觀和舒適相結合。他說，現代女性再也不是幾百年前社會中沒有思想的「洋娃娃」，只管美麗就行。現代女性有多種角色，如何設計出方便配戴又精美的飾品，是他的目標。想要設計出成功的珠寶，就要了解女性。

Mattia Cielo拿出一對耳環，耳環看起來很大，上面珠寶豐富，質感十足，但其實十分輕便，不會對耳垂造成負擔，佩戴十分舒適。該系列的手環也非常柔軟，可以任意彎曲，佩戴之後，可以隨人體進行調節，產生記憶，佩戴一整天也毫無負擔。

當天展出的Mattia Cielo系列珠寶十分豐富。根據李興華翡翠金城銷售副總裁Angela程，平時店裡都有Mattia Cielo系列珠寶的配貨，但很少有這麼全面的展出。當天店內正中央最醒目的兩個貨櫃都是該品牌系列珠寶，難得一見。這些珠寶有黃金、白金、黑金、玫瑰金款式，鑲嵌的珠寶有彩色寶石、鑽石等多種材質，符合不同人的品味。

Angela程特別介紹了其中黑金系列的珠寶，稱這系列是最受歡迎的系列之一，在展出後引來很多民眾諮詢和配戴。黑色的外觀十分沈穩百搭，再配上亮閃閃的鑽石，十分獨特。Mattia Cielo系列珠寶既有適合日常配戴的簡潔大氣款，又有設計相對複雜，大體量的款式，適合宴會等重大場合佩戴。

Angela程說，店內之所以引進Mattia Cielo珠寶，是看中其設計的輕便和靈動。其設計中的「圓形」元素，跟華人的理念很契合，意味著「圓圓滿滿」，財氣「源源不斷」。此外，相比一些大牌珠寶比較容易撞款，這種設計品牌相對小眾，佩戴比較有獨特性。

珠寶設計師Mattia Cielo介紹，這是他第一次到訪李興華翡翠金城聖蓋博店，店裡人員都很熱情。他說，非常感激能與該店合作。珠寶設計師設計好的珠寶，需要珠寶店作為橋樑，傳遞到顧客手中。特別是像李興華翡翠金城這種深入社區，與當地居民有深厚連結的首飾店，可以將最好的珠寶展現在顧客面前。

珠寶設計師Mattia Cielo展示其設計的手鐲兼具柔軟舒適性和精美外觀。（記...
珠寶設計師Mattia Cielo展示其設計的手鐲兼具柔軟舒適性和精美外觀。（記者王若然／攝影）
Mattia Cielo精美絕倫的首飾。（記者王若然／攝影）
Mattia Cielo精美絕倫的首飾。（記者王若然／攝影）
李興華翡翠金城聖蓋博店。（記者王若然／攝影）
李興華翡翠金城聖蓋博店。（記者王若然／攝影）
黑金系列的珠寶款式很受華人喜愛。（記者王若然／攝影）
黑金系列的珠寶款式很受華人喜愛。（記者王若然／攝影）
Mattia Cielo精美絕倫的首飾。（記者王若然／攝影）
Mattia Cielo精美絕倫的首飾。（記者王若然／攝影）
珠寶設計師Mattia Cielo親自到訪李興華翡翠金城聖蓋博店。（記者王若然／...
珠寶設計師Mattia Cielo親自到訪李興華翡翠金城聖蓋博店。（記者王若然／攝影）

義大利 聖蓋博 華人

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