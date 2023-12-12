參加Tesla Cybertruck交付 華人驚歎顛覆皮卡市場

南加華人受邀參加Cybertruck交付典禮。（Joy提供）

近期車市最熱門的話題莫過於Tesla 最新推出的電動皮卡Cybertruck了，這款號稱連子彈都打不穿的電動車，顛覆了人們對皮卡的傳統印象。11月30日，南加華人Joy受邀參加Cybertruck交付典禮；作為全球首批驗車者，她分享了自己對Cybertruck的感受。

視頻來源：受訪人Joy 記者趙健/後製

其實早在2019年，網路名人Joy（Teslajoy@Youtube）就受邀參加了Cybertruck的新車發布會，還試乘了當時的概念車 。四年後，Joy前往Tesla位於德州 特拉斯維縣（Travis County）的超級工廠，參與了量產版實車的交付典禮，見證了Cybertruck從概念到量產的全過程。

Joy表示，相比2019年概念車，量產版Cybertruck在細節上進行了一些改動，以適應道路行駛的法規要求，例如黑色的後視鏡以及超大尺寸的雨刷，輪轂的樣式也回歸傳統形狀。她說，四年前自己試坐概念車時，其實並沒有被Cybertruck吸引，但最終交付的量產版Cybertruck，徹底把她征服了。

Joy參觀了Tesla位於德州的超級工廠。（Joy提供）

「Cybertruck非常驚艷！我覺得會徹底顛覆皮卡車市場。」Joy說，Cybertruck大膽前衛的外觀設計、車內的舒適度，以及驚人的安全性能讓她從一個不喜歡皮卡的人變成了喜歡皮卡的人。

Cybertruck的安全性讓Joy最為震驚，車身被撞後，兩邊車門竟毫發無傷，完全沒有被壓進車倉。「有人說Cybertruck是一輛自私的車，他不怕被撞，因為撞到他是你倒霉。」

Cybertruck車身採用冷軋不銹鋼製成，抗沖壓變形能力極強。（Joy提供） 在槍彈測試環節，不鏽鋼材質外殼抵擋了子彈穿過車體。（Joy提供）

馬斯克在社交媒體上表示，他對Cybertruck安全性非常有信心。據官網介紹，Cybertruck車身採用冷軋不銹鋼製成，抗沖壓變形能力極強，強韌耐用，能夠適應各種地形。另外，Cybertruck的裝甲玻璃可抵禦時速約70哩的棒球或四級冰雹的沖擊。Cybertruck的有效載荷高達2500磅，其牽引能力相當於一頭非洲象的平均體重。