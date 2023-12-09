李梅命案兇嫌首次出庭 被控殺妻和岳父母

涉嫌殺害華裔妻子李梅及岳父母的哈斯克爾8日首次出庭。（CBS電視截圖）

涉嫌殺害華裔 妻子李梅和岳父母的洛杉磯 男子哈斯克爾 (Samuel Haskell IV) ，本週五12月8日在洛杉磯市中心刑事法院首次出庭，不過他的認罪程序延遲到明年1月12 日進行。如果三項謀殺罪名成立，他最高將面臨終身監禁，不得假釋。

哈斯克爾於週五早上光著上身站在法庭上，並被告知他將繼續被關押，不得保釋。原本預計當日舉行一次過堂聽證會（arraignment hearing），正式告知他的指控罪名，但是，這次提審卻被推遲到 2024 年 1 月。

哈斯克爾沒有提出抗辯，他的律師請求延後聽證會。據「洛杉磯時報」消息，哈斯克爾突然改變了他的辯護方式，聘用新律師取代了他以前的律師。

哈斯克爾上個月被捕，並被指控謀殺了他的 27 歲的妻子李梅 (Mei Haskell)、她的岳母 64 歲的王彥翔 (Yanxiang Wang，譯音) 和72 歲的繼父李高山 (Gaoshan Li，譯音)。

據稱，11 月 7 日，哈斯克爾僱用了四名臨時工，從他與妻子、孩子和岳父岳母合住的位於 Coldstream Terrace 4100 街區的六居室住宅中，搬運幾個沉重的黑色塑料垃圾袋。

洛杉磯縣檢察官辦公室發布的新聞稿稱，「一名工人打開了其中一個袋子，據稱觀察到了人體部位」。 「他們撥打了 911 報告了這起事件。」但是，在警察到達之前，這些袋子就消失了。

據報導，同一天7日，有人看到在距離他的住家約 5 英里的地方，哈斯克爾將一個大垃圾袋放入恩西諾文圖拉大道（Ventura Boulevard in Encino）附近的垃圾箱中。

11 月 8 日，一名男子在翻垃圾箱時發現行李袋中有一具女性軀幹，並且撥打了 911報警。

警察來到了他的家中搜查，發現了與謀殺和肢解相符的證據。當天中午時候，哈斯克爾因涉嫌謀殺在托潘加購物中心（Topanga Mall）被捕。

調查人員相信，在垃圾箱中發現的屍體是哈斯克爾妻子的，但她父母的屍體尚未找到。