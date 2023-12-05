高啓正服務僑社數十年 馬英九尊稱「高大哥」。(本報檔案照)

南加州 華人著名僑領高啓正2023年12月5日美西時間早晨六點半，因心肺衰竭辭世，享壽86歲。消息傳出，華人僑社震驚惋惜，他為社區服務貢獻良多，事必躬親，為人謙和，受到新老僑社、校友會等組織的廣泛尊敬和愛戴，l 中華民國 前總統馬英九也尊稱他「高大哥」。

中華民國僑務諮詢委員謝傳佐表示，5日正好是她與好友劉永文早先就計劃前往亞凱迪亞美以美醫院看望高大哥的日子，沒想到大清早就接到高大哥當天清晨過世的消息。所以原定上午10點探望提前到了8點多，也因此在第一時向高大哥鞠躬致敬和告別。她表示，高大哥走得安詳，高夫人和兩位女兒及小女婿當時隨伺在旁。

謝傳佐表示，上次看望高大哥是在一家養老院。高大哥一向身體很好，長期服務人群，傳統僑社和台灣新僑活動，都多有參與和鼎力支持。2022年朱立倫訪洛時，高大哥不幸感染新冠病毒，但當時腦子仍非常清楚，講話思路清晰。不過從那之後身體變差，輪椅代步。

謝傳佐以「僑社楷模」形容高啓正的一生。她表示，高啓正幾十年如一日助人爲樂，服務社區出錢出力。她本人擔任加州台灣同鄉聯誼會會長期間，近距離與高大哥一起工作，每年雙十國慶和美國國慶升旗活動，他都早早就帶人來幫忙掛國旗，佈置會場，樣樣親力親為，獲得僑社廣泛尊敬。

與高啓正相識將近40年的南加州國民黨老黨員才廣懿表示，高啓正是國民黨南加大 佬，但卻能夠與綠營友好溝通，同時贏得傳統僑社和新僑僑社的擁戴。正因為他的隨和，南加藍綠陣營在很多議題上雖然觀點不一，但至少有機會溝通和對話，高大哥功不可沒。他意志剛毅卻爲人隨和，難能可貴。

泛美中華會館聯誼會執行長張自豪表示，高啓正古道熱腸，爲人正值。他經營服裝帽子生意事業有成，慷慨捐贈，羅省中華會館和傳統僑社的許多大型活動，無論是佈置會場，懸掛橫幅，擺設大型氣球，都有其身影。而中華民國重要官員來訪，背後常有他周到細緻的安排，默默奉獻，風輕雲淡。

張自豪表示，作為中華民國早年的籃球國手，高啓正不僅創辦了海外中華籃球賽，他自己也一直打球，但近年因心臟手術，加上2022年新冠病毒感染，身體每況愈下，被迫開始洗腎。