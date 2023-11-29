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24 Hour Fitness捐24萬 遊戲助24校學童健康

記者邵敏／阿罕布拉即時報導
24 Hour Fitness捐贈24萬元，為全美24所學校提供超過24萬小時的遊戲時間。（記者邵敏／攝影）
24 Hour Fitness捐贈24萬元，為全美24所學校提供超過24萬小時的遊戲時間。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯阿罕布拉市Marguerita小學，11月28日（周二）迎來一場別開生面的遊戲活動，非營利組織Playworks聯合24 Hour Fitness，攜手為孩子們展示獨特的遊戲體驗，24 Hour Fitness捐贈24萬元，致力通過遊戲促進兒童身心健康，其中2萬元捐贈給洛杉磯縣阿罕布拉學區。

每年感恩節過後的星期二是「慈善星期二」(Giving Tuesday)，24 Hour Fitness捐贈24萬元，為美國24所學校提供超過24萬小時的遊戲時間，致力於教導孩子們遊戲背後的深遠力量。

24 Hour Fitness執行長兼總裁Karl Sanft，18日在阿市校園中展示捐贈支票，並攜眾嘉賓與學生互動，教練帶孩子們參與Playworks的標誌性遊戲。Sanft表示，健身是一生的旅程，公司致力於讓每個人都能實現這一目標，如果能在年輕的時候培養積極、健康的價值觀，那就能創造更美好的未來。

Playworks首席開發官Joe Martinez表示，通過與24-Hour Fitness的合作，為孩子提供積極的遊戲體驗，將更多樂趣、體能活動和健康社交，融入到孩子的日常生活中。Marguerita小學校長Thomas Kohout，感謝在校園內舉行這場有意義的遊戲活動，他認為，對孩子們來說，這是一次很好的機會，讓他們在遊戲中學習互相合作的團隊精神，培養領導技能。

24 Hour Fitness和Playworks將繼續合作，拓展新項目，促進學校社區的健身、玩耍和教育。Playworks是一家全國性非營利組織，旨在通過遊戲的力量，改變兒童的身心健康，希望有一天美國的每個孩子都能每天玩耍。

教練帶孩子們參與Playworks的標誌性遊戲。（記者邵敏／攝影）
教練帶孩子們參與Playworks的標誌性遊戲。（記者邵敏／攝影）
教練帶Marguerita小學的孩子們參與Playworks的標誌性遊戲。（記者...
教練帶Marguerita小學的孩子們參與Playworks的標誌性遊戲。（記者邵敏／攝影）

阿罕布拉 洛杉磯 支票

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