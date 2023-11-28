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迪士尼優惠南加居民 限時門票最低75元

洛杉磯訊
迪士尼樂園度假區28日宣佈為南加州居民提供限時門票優惠，購買三天且每天一個公園（ three-day, one-park per day ）的平日（weekday）門票，在特定日期門票價格可低至每天75元。（迪士尼提供）
迪士尼樂園度假區28日宣佈為南加州居民提供限時門票優惠，購買三天且每天一個公園（ three-day, one-park per day ）的平日（weekday）門票，在特定日期門票價格可低至每天75元。（迪士尼提供）

迪士尼樂園度假區28日宣佈為南加州居民提供限時門票優惠，購買三天且每天一個樂園的平日（weekday）門票，在特定日期門票價格可低至每天75元。

此優惠票的購買於12月5日開始，適用於2024年1月2日至6月2日期間，視樂園預訂情況而定。三天門票可分期使用，購買時可升級為Park Hopper門票或增加Disney Genie+服務。家庭可透過最近宣布的兒童限時優惠享受超值優惠。兒童優惠是在2024年1月8日至3月10日期間，三歲至九歲的兒童可以每天低至50元門票價格遊覽迪士尼樂園度假區主題公園，具體取決於樂園預訂情況。

迪士尼建議遊客提前規劃迪士尼樂園度假區的行程，以最優惠價格找到適合的日期。購買或持有主題樂園門票的遊客能夠查看主題樂園預訂日曆，甚至可提前180天預訂參觀日期，幫助遊客在不同價位的主題公園門票中選擇更划算的價格。

同時遊客可考慮購買多日票，以充分享受樂園的樂趣。遊客可購買Disney Genie+ 服務節省時間，該服務可幫助遊客減少在一些喜愛景點排隊等候時間，離開度假村後，遊客也可透過Disney Genie+服務使用Disney PhotoPass服務。

值得注意的是，遊客在迪士尼樂園禁止攜帶玻璃製品，但可自備重複使用的水瓶，可在遍布樂園的補水站加水。

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