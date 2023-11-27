年過40才學畫 華人王強作品入選洛杉磯藝術展

聖蓋博谷華裔藝術家王強（Q. Wang）在來自全球藝術家的競爭中脫穎而出，入圍2024藝術展專題展區展出藝術創作。（記者楊青/攝影）

2024新年洛杉磯藝術展（LA Art Show）獲選藝術家名單近日揭曉，聖蓋博谷華裔藝術家王強（Q. Wang）在來自全球藝術家的激烈競爭中脫穎而出，入圍本次藝術展專題展區並將展出其近期創作，他也是本次洛杉磯藝術展專題展區唯一獲選的油畫藝術家。

非科班出身，年過40才學畫，王強的入選跌破不少人眼鏡。

每年一度的LA Art Show號稱美國西部規模最大的藝術展，也是美國藝術界「希望之星」的風向標，每年吸引世界各地數以千計算的藝術高手前來角逐參展，超過120個專業畫廊也紛紛推出他們的明星藝術家的力作。而專題展區，則由洛杉磯縣藝術博物館 、當代藝術博物館、蓋提中心以及南加大和洛杉磯加大 等藝術專家組成評委會，選出數位特別具有特點和創造力的藝術家展出他們的力作，被選入該展區的藝術作品，包括陶瓷、雕塑、多媒介綜合藝術、油畫等多種形式。王强的多幅油畫作品將在2024年2月14至18日在該展區與公眾見面。

生長在中國北方的王強1995年移民 來美前在中國從事魚類遺傳研究，曾獲中國農業部魚類研究成果二等獎和水產科研一等獎，來美後一度擔任電腦工程師。一個偶然的機會，他在路邊買到兩幅小畫，回家一查，是法國著名畫家Maurice Utrillo的作品。這位自學成才的殘疾畫家，一下點燃了王強內心強烈而原始的藝術創作衝動，他開始利用晚上時間到西洛杉磯社區學院學畫，三個月後開始獨立創作，對藝術的癡迷和執著，讓他放棄了高薪工作，傾心創作。他表示，在美國做藝術家不容易，作為半路出家的移民藝術家，立足藝壇更不容易，需要付出比別人多得多的努力，但他樂在其中。

「幾乎每一天，我的心全部都在畫上，腦子裏全是色彩和思想的變幻」，王強的創作被《國際藝術導游雜誌（Art Tour International Magazine）》主編維维安娜·普埃洛評為「獨特的自由主義新藝術風格，極具想像力和表現力」，「他的畫作抽象而缺乏細節，但喚起觀眾的情感和精神。最迷人的是他捕捉無形事物的能力，精神、情感、想法和感覺自然交叉流動」。

王強表示，他的創作取材最多的是街景，但絕不局限於街景。變形的街道和樹木，漂浮的燭光，女子的高跟鞋，誇張的日落和海灣，音樂符號和樂器，人與自然出乎意料的組合，出現在他的作品中，加上或獨立或交叉或疊加的色塊和色彩，給人浮想的空間。王強將在洛杉磯藝術展展出近十幅作品，他正全力創作中，這些作品均從未與公眾見面。