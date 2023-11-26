「台灣綜藝一姐」方芳 將赴美演話劇

話劇「七個蘿蔔一個坑」真實反映出華人在美的悲歡，笑中帶淚，讓觀眾共鳴。（主辦方提供）

「台灣綜藝一姐」和「女醜之王」方芳加盟在美華人 話劇「七個蘿蔔一個坑」，扮演神經質的房東 董娘。該話劇將在2024年2月和4月分別在亞凱迪亞（Arcadia）和爾灣（Irvine）上演。「七個蘿蔔一個坑」真實反映出華人在美的悲歡，笑中帶淚，讓觀眾共鳴。

在16日舉辦的記者會上，方芳表示，她從藝多年，對戲劇劇本要求嚴格，這次參加「七個蘿蔔一個坑」演出是因為從這個劇名有戲劇張力，且之前上演時獲得觀眾好評，讓她萌生參演念頭，且合作的演員和團隊也是她喜歡的。這次合作有很多年輕演員，她個人有五十多年的工作經驗，希望能和年輕人擦出不一樣的火花。同時導演Morgan Lu很年輕也很有想法，她不僅是導演也是編劇，相信她能好好把握這部劇。

方芳是一名多才多藝的女藝人，她曾參與電視劇、電影、舞台劇 、相聲及綜藝節目短劇演出。此外，她還擔任過綜藝節目的主持工作，能演能唱，擅長模仿，以出色演技和主持才華，榮獲金鐘獎最佳女演員及最佳主持人獎。

導演Morgan Lu表示，無論是老華僑、新移民、大人還是小朋友，這部充滿生活趣味的華人喜劇，必定讓大家開懷大笑。故事圍繞著一位神經質的房東董娘和六位來自不同地方的房客，共同生活在一起。在董娘強勢態度和不平等租房協議下，眾房客忍無可忍，為了房客的權益，群起抗爭。正所謂一個蘿蔔一個坑，這七個來自四面八方、五湖四海、不同性格特性的人，一起住在這房子裡就像一家人。

Morgan Lu不僅擔任導演還飾演角色樂淘淘 ，她曾參與節目製作、影片攝制等工作，代表作品有在美華人話劇「七個蘿蔔一個坑」、「一隻螃蟹爪七個」、「洛城七號」等。