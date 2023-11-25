橙縣華人獅子會眼科義診 服務低收入家庭

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（右6）與橙縣華人獅子會會長洪陳鋒（左5）、呂眾英僑務諮詢委員（左3）、張慧玲僑務促進委員（左6）及前來支援的醫生與志工合照。(橙僑中心)

橙縣華人 獅子會於本(2023)年11月18日假塔斯汀台灣基督長老教會（Tustin Taiwanese Presbyterian Church）舉辦「白仗日」聽力與眼科義診活動，邀請經驗豐富的Dr. Meei Ling Tung 與Dr. Grace Wu兩位眼科醫生，採用精密的儀器為前來的民眾進行視力測試檢查，包括白內障、青光眼、近視、遠視、散光、眼壓、視力疲勞、砂眼等，並當場告知診斷的結果。

橙縣華人獅子會會長洪陳鋒表示，為響應獅子會國際白杖日，這次義診是疫情後第一次舉辦，主要考量很多新移民無法負擔昂貴的醫療保險 ，希望透過此次義診，宣揚定期檢查的重要性，來檢查的民眾可以透過引薦至合作的醫療組織，並讓他們以合理的價錢來進行治療，幫助當地社區居民避免造成可預防的失明及改善視力，提高民眾對視力保護及預防意識。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如也前來參加，感謝橙縣華人獅子會舉辦此次有意義的活動，大家都瞭解「眼睛為靈魂之窗」，定期檢查相當重要，今日也見到許多民眾攜家帶眷前來，獅子會也安排英文與西班牙文義工現場協助，充分展現台美人積極參與社區服務與愛護社區的精神。蕭蓓如並在呂眾英僑務諮詢委員陪同，前往義診所在的台灣基督長老教會，向唱詩班的台僑介紹橙縣僑教中心的服務，鼓勵大家有空來中心走走。