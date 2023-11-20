91歲華翁連4天長途跋涉挺「拜習會」他是習多年老友

91歲的曾文劍（左五），連續四天奔走現場，支持拜習會。（程章毅提供）

萬眾矚目的中美元首會晤日前落幕，期間眾多南加華人前往舊金山 支持，91歲的洛杉磯 老華僑曾文劍，連續四天不辭辛勞奔走現場，他曾是習近平 在廈門工作時的下屬，也是交往多年的故友。

今年91歲高齡的曾文劍，是美國廈門聯合會名譽會長，聽說習近平主席將前往舊金山參加APEC峰會的消息時，曾文劍還在中國大陸探親。曾文劍說，得知消息後，他趕緊購買回程機票，提前回到洛杉磯。「中美最高元首會談是影響世界的大事件，習主席是我的老領導、老朋友，雖然碰不到面，但我一定要去現場支持。」

曾文劍回到洛杉磯調整時差的過程中罹患感冒，因為擔心傳染給同伴，他曾猶豫要不要去現場，但考慮再三，且在身體有所好轉的情況下，曾文劍最後還是決定前往舊金山。美國廈門聯合會副會長程章毅（Juster Cheng）介紹說，從洛杉磯出發的第一天早上6時，曾文劍就跟隨眾人一起乘坐大巴車，下午2時直接趕到舊金山2號街參加歡迎儀式。活動期間，91歲的曾文劍積極走在隊伍最前面，實在太累了，就坐在隨身帶的小板凳上休息一下。

曾文劍（左一）和同行華人，在雨中參加活動。（程章毅提供）

回想四天的行程，曾文劍說確實非常辛苦，每天早出晚歸，早餐還沒吃好就要趕往現場，中午在外面吃盒飯。對於這名90多歲的長者來說，期間最大的考驗就是要走很長的路，有幾次連續行走一、兩個哩以上，曾文劍表示，一天下來，晚上回到酒店時已經精疲力盡，「我一直心裡在想，不能病倒，一定要堅持。」

程章毅回憶現場情景，他說，每次隊伍出發時，曾文劍都會提前走，因為擔心掉隊趕不上大家，「我們想攙扶他，但他都不要幫助，盡量不麻煩別人。」最後一天的行程，大部隊早上7時出發，在現場一直等到下午4時，大家在雨中歡送習近平的飛機離開，回到洛杉磯已是第二天凌晨。即便非常辛苦，但曾文劍認為能參加這樣的活動，非常值得，很有意義「下次習主席再來美國訪問，我還是要去。」